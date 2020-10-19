Куда пойти в Красноярске 19-25 октября

А еще попытаться разгадать улыбку Моны Лизы; побывать в Музыкальном театре на искрометной комедии и документальном спектакле о жизни Людмилы Гурченко. Как всегда - не покидая родного города!

19 октября (понедельник) в выставочном зале Дома искусств (Мира, 3) работает персональная художественная выставка Анастасии Межовой «Питерские этюды».

Зрители увидят 15 живописных полотен автора, на которых изображены пейзажи Петербурга. Самое лучшее место в городе для создания пейзажей, по словам художницы, Невский проспект. — Там создается чисто петербургское настроение, — говорит Анастасия. — Невский проспект — самое оживленное пространство, все в шаговой доступности. Для художника это огромный плюс. Именно здесь просматривается Питер во всей своей красоте. На мой взгляд, и архитектура здесь более выразительная: дворцы в различных стилях, особняки, Казанский собор — это такой собирательный петербургский образ. Его невозможно обойти в своем творчестве. Красноярская художница Анастасия Межова — одна из самых талантливых молодых авторов в Красноярском крае. Закончила Красноярский Государственный художественный институт по специальности «Живопись». Художница занимается живописью и графикой и принимает участие в городских, краевых, межрегиональных выставках, лауреат многочисленных молодежных выставок.

Билет 30 руб.

6+

20 октября (вторник) в 18-00 на арт-чердаке Дома кино документальный фильм «Четыре лица Моны Лизы».

Какую тайну скрывает самый известный портрет в истории? Четыре женщины, четыре удивительные истории – кто из них вдохновил Леонардо? Зрителей ждет вдохновляющее художественное путешествие по итальянскому Ренессансу и четырем городам, где жили девушки, ставшие прототипами Джоконды: Флоренции, Милану, Урбино и, наконец, региону Базиликата, где находится неизвестная могила самой Моны Лизы.

Билет 180 руб, сайт кинотеатра

12+

21 октября (среда) в 17-05 в зале кинотеатра Синема парк документальный фильм «Фрида: Да здравствует жизнь!».

Зритель окажется в сердце экзотических пейзажей Мексики, познакомится с эксклюзивными интервью, историческими документами и реконструкциями и увидит в новом свете работы одной из самых экстраординарных художниц XX века. В фильме раскрываются две творческие ипостаси великой Фриды. Перед зрителями предстанут культовая икона современного феминизма, с одной стороны, и независимый, тонкий, ищущий художник, каждый день противостоящий телесным ограничениям, с другой. Фриде, заболевшей полиомиелитом в возрасте шести лет и ставшей жертвой страшной дорожной аварии в восемнадцать, суждено было прожить тяжелую, но яркую жизнь, полную страданий, любви и творчества. Благодаря живописи и письму, а также яркому и безошибочному стилю в одежде, она стала образцом для подражания, и по сей день вдохновляющим художников, музыкантов и дизайнеров.

Билет 180 руб, сайт кинотеатра

16+

22 октября (четверг) в Музее Сурикова (Мира, 12) выставка «Искусство 20 века».

Вы увидите целую историю развития изобразительного искусства 20 века: Произведения русских авангардистов 1917–1920-х годов известных во всем мире: К.С. Малевича, В.В. Кандинского, А.М. Родченко, Л.С. Поповой. Пейзажи и натюрморты 1920–1930-х годов кисти Б.Н. Яковлева, П.П. Кончаловского, К.Ф. Богаевского, А.В. Куприна и других. В своих работах они отражали переживания простого человека, его мечты и дух времени. Произведения художников 1930–1950-х годов, принадлежащие кисти И.Э. Грабаря, С.В. Герасимова, Н.М. Ромадина и других. В это время художники хотели придать живописи общественное звучание. Они писали поэтические сельские виды и эмоционально-образные портреты рабочих. Полотна 1960-х годов красноярских живописцев – Ю.И. Худоногова и В.А. Сергина, известных далеко за пределами Сибири. Работы представителей разных художественных школ 1970–1990-х годов: Д.А. Бекаряна, Э.Г. Браговского и других советских художников, активно экспериментировавших с европейскими традициями и авангардными течениями. Впервые на одной выставке вы увидите всю музейную коллекцию произведений Андрея Александровича Харшака! Графические работы одного из самых известных художников ленинградской школы книжной иллюстрации включены в экспозицию специально к 70-летию автора.

Билет 150 руб, заказ экскурсии от 200 руб.

6+

23 октября (пятница) в 19-00 в Музыкальном театре комедия-водевиль «Ханума», режиссер-постановщик Николай Покотыло.

В жарком солнечном Тифлисе с его вековыми традициями и порой весьма комичными ситуациями живёт некий князь Вано Пантиашвили, прогулявший всё своё состояние. Он готов жениться на любой, чья семья сможет покрыть его долги. Тут-то за работу и берутся две предприимчивые и соперничающие между собой свахи – Ханума и Кабато. Они способны во что бы то ни стало найти ему подходящую партию, лишь бы достичь превосходства над соперницей и стать лучшей в своём деле во всём Тифлисе. Кто же по итогу окажется хитрее, богаче и… счастливее?

Билеты от 300 руб на сайте

12+

24 октября (суббота) с 12.00 до 18.00 экскурсии по Музею мотоциклов «Шестаков-реставрация» (пос. Удачный, ул. Живописная, 1, корпус 13).

В музее представлены мотоциклы отечественного и зарубежного мотопрома. Легендарные Harley-Davidson, BMW, Zundapp и не менее легендарные для нашей страны, такие как Ява, Урал и другие мотоциклы. Все они – прошли реставрацию у владельцев музея Михаила и Александра Шестаковых. На экскурсии вам расскажут истории возникновения каждого мотоцикла, напомнят о событиях тех лет, которые повлияли на судьбу каждого экспоната музея. А еще у вас есть шанс вспомнить здесь фильмы «Бриллиантовая рука» или «Терминатор», ведь в музее представлены модели мотоциклов, на которых разъезжали герои этих культовых кинолент.

Билеты: 300 руб. взрослый, 150 руб. детский от 7 лет.

Экскурсия входит в стоимость билета.

Cправки по телефону +7 902 940 10 03.

6+

25 октября (воскресенье) в 11.00 экскурсия «Стрит-арт Красноярска: хулиганы или художники?».

На экскурсии расскажут об истоках стрит-арта в глубине столетий, о зарождении современного стрит-арта в Нью-Йорке, неписанные законы стрит-арта, и где можно найти их в Красноярске, что такое «Зал славы», научат разбираться в основных стилях (дикий стиль, типограффити, леттеринг), покажут скрытые сокровища левобережной набережной Енисея, где можно увидеть работы красноярских «Бэнкси». Продолжительность экскурсии 2 часа.

Место встречи: центральный вход в Парк им. Горького.

Билеты: 250 руб. взрослый, 200 руб. детский по ссылке

Cправки по телефону +7 963 260 22 73.

12+

Обзор подготовила Мария Райдер

Фотографии с сайтов организаторов мероприятий