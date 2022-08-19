Подано еще две заявки на конкурс кандидатов по выборам мэра Красноярска
В конкурсную комиссию по выборам главы Красноярска подано еще две заявки от независимых кандидатов.
Одна заявка поступила от Алексея Полковникова, красноярского активиста, который сообщил о событии на своей странице в ВКонтакте (пунктуация сохранена).
Всем поим друзьям и соратникам. СООБЩЕНИЕ. Сегодня. у мея Человека от рождения Алексея Алексеевича Полковникова в городском Совете депутатов г. Красноярска в присутствии председателя Совета ПРИНЯЛИ часть документов в том числе ЗАЯВЛЕНИЕ: на конкурс по отбору кандидатов на должность Главы Г. Красноярска. Вся процедура проходила под видео запись. Судя по всему в местных СМИ будет представлена информация об этом событии для жителей города и края».
Фото: коллаж Алексея Полковникова, ВКонтакте
Другая заявка поступила от некого Алексея Герича. Никаких сведений о второй персоне пока что нет. СМИ сообщают, что нашли ИП с таким именем в Советском районе. Основной вид деятельности ИП — «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных, грибов и трюфелей», — пишут ДЕЛА.
Напомним, ДК писал, что первым заявление на конкурс подал Михаил Пашин, возглавляющий несколько ТСЖ. В 2020 г-н Пашин заявлялся на должность мэра Дивногорска.
На данный момент ни одна из политических партий не заявила о выдвижение кандидата из своих рядов.
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