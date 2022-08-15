Сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска

Соответствующее постановление главы региона получили в Горсовете.

В состав членов комиссии от администрации региона вошли:

Горсовет 16 августа 2022 утвердит членов конкурсной комиссии со своей стороны — также в количестве пяти человек.

Ранее профильная комиссия Горсовета по городскому самоуправлению рекомендовала в члены конкурсной комиссии депутатов:

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра назначен на 8 сентября 2022.

Красноярск может остаться без одного из вице-мэров В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать. Новости ДК Красноярск

Правобережью Красноярска выбрали нового регоператора Претендентов было четверо, но прошел лишь один. Прежний регоператор сейчас судится с властями. Новости ДК Красноярск

«Земляки» дошли до розничных сетей Красноярска Ранее продукция этой компании, заготавливающей дикоросы на юге Красноярского края, распространялась только через собственные магазины. Новости ДК Красноярск