Сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска
Александр Усс, губернатор Красноярского края, назначил пятерых чиновников членами конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска.
Соответствующее постановление главы региона получили в Горсовете.
В состав членов комиссии от администрации региона вошли:
- Александр Ананьев министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,
- Роман Баринов, начальник управления общественных связей губернатора,
- Владимир Богданов, начальник управления территориальной политики губернатора,
- Светлана Маковская, министр образования и
- Ирина Пастухова, министр социальной политики.
Горсовет 16 августа 2022 утвердит членов конкурсной комиссии со своей стороны — также в количестве пяти человек.
Ранее профильная комиссия Горсовета по городскому самоуправлению рекомендовала в члены конкурсной комиссии депутатов:
- Андрея Козикова («Единая Россия»),
- Марину Малышеву («Единая Россия»),
- Ивана Азаренко (КПРФ),
- Семена Сендерского (ЛДПР) и
- Самеда Юсубова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра назначен на 8 сентября 2022.
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