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Сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска

Сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска
Иллюстрация: sibmedia.ru

Александр Усс, губернатор Красноярского края, назначил пятерых чиновников членами конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска.

#НОВОСТИ

Соответствующее постановление главы региона получили в Горсовете.

В состав членов комиссии от администрации региона вошли:

  • Александр Ананьев министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,
  • Роман Баринов, начальник управления общественных связей губернатора,
  • Владимир Богданов, начальник управления территориальной политики губернатора,
  • Светлана Маковская, министр образования и
  • Ирина Пастухова, министр социальной политики.

Горсовет 16 августа 2022 утвердит членов конкурсной комиссии со своей стороны — также в количестве пяти человек.

Ранее профильная комиссия Горсовета по городскому самоуправлению рекомендовала в члены конкурсной комиссии депутатов:

  • Андрея Козикова («Единая Россия»),
  • Марину Малышеву («Единая Россия»),
  • Ивана Азаренко (КПРФ),
  • Семена Сендерского (ЛДПР) и
  • Самеда Юсубова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра назначен на 8 сентября 2022.

 

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Автор: Петр Савельев
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