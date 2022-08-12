«Земляки» дошли до розничных сетей Красноярска

Ранее продукция этой компании, заготавливающей дикоросы на юге Красноярского края, распространялась только через собственные магазины.

Сеть заготконтор, работающая под брендом «Земляки», начала продавать свою продукцию в Красноярске. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Красноярского края.

Сейчас компания зашла в городские магазины сетей «Командор», «Аллея» и «Хороший» со своими грибами (лисички).

Лисички — это первый продукт, который мы упаковываем и передаем в местные торговые сети. В дальнейшем ассортимент даров края в торговых сетях планируем увеличить», — рассказал Сергей Матяш, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агрофедерация», который управляет сетью.

Сеть магазинов и заготконтор «Земляки» начала работать в Красноярском крае в 2021 году. Сейчас она представлена четырьмя пунктами приема дикоросов и работающими при них торговыми точками в Идринском, Ермаковском, Шушенском и Каратузском районах. В планах: построить еще четыре заготпункта и магазина до 2024 года (в том числе и на севере края).

Изначально, руководство «Земляков» собиралось открыть до конца этого года собственный магазин в Красноярске, но, видимо, решило пойти другим путем. Что послужило причиной этого, неясно — оперативно связаться с компанией не удалось. Также пока, по той же причине, остается неизвестным во всех ли красноярских магазинах заявленных ритейлеров представлены лисички «Земляков» и планирует ли компания заходить в другие сети города.

Обновлено в 11:05: Как рассказал DK.RU Сергей Матяш, «Земляки» со своей продукцией планируют зайти и в «Красный Яр», но пока переговоров не начинали. От планов по открытию собственной точки в Красноярске, копмания также не отказывается. В «Командоре» также добавили, что пока адресный перечень магазинов, в которых будет продаваться продукция под маркой «Земляки», не утвержден. Кроме лисичек, в этом году планируется реализовывать также собранные местными жителями опята и кедровый орех, а также клюкву, бруснику, облепиху и чернику в замороженном виде. В планах на следующий год — продажа дикоросных ягод в свежем виде (жимолость, смородина, брусника, облепиха, черника)», — добавила директор направления «Овощи и фрукты» ритейлера Светлана Колтуновская.

Читайте также: