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«Земляки» дошли до розничных сетей Красноярска

«Земляки» дошли до розничных сетей Красноярска
Иллюстрация: krasagro.ru

Ранее продукция этой компании, заготавливающей дикоросы на юге Красноярского края, распространялась только через собственные магазины.

#НОВОСТИ
Сеть заготконтор, работающая под брендом «Земляки», начала продавать свою продукцию в Красноярске. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Красноярского края.
 
Сейчас компания зашла в городские магазины сетей «Командор», «Аллея» и «Хороший» со своими грибами (лисички).
Лисички — это первый продукт, который мы упаковываем и передаем в местные торговые сети. В дальнейшем ассортимент даров края в торговых сетях планируем увеличить», — рассказал Сергей Матяш, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агрофедерация», который управляет сетью.
Сеть магазинов и заготконтор «Земляки» начала работать в Красноярском крае в 2021 году. Сейчас она представлена четырьмя пунктами приема дикоросов и работающими при них торговыми точками в Идринском, Ермаковском, Шушенском и Каратузском районах. В планах: построить еще четыре заготпункта и магазина до 2024 года (в том числе и на севере края).
 
Изначально, руководство «Земляков» собиралось открыть до конца этого года собственный магазин в Красноярске, но, видимо, решило пойти другим путем. Что послужило причиной этого, неясно — оперативно связаться с компанией не удалось. Также пока, по той же причине, остается неизвестным во всех ли красноярских магазинах заявленных ритейлеров представлены лисички «Земляков» и планирует ли компания заходить в другие сети города.
 
Обновлено в 11:05: Как рассказал DK.RU Сергей Матяш, «Земляки» со своей продукцией планируют зайти и в «Красный Яр», но пока переговоров не начинали. От планов по открытию собственной точки в Красноярске, копмания также не отказывается.
 
В «Командоре» также добавили, что пока адресный перечень магазинов, в которых будет продаваться продукция под маркой «Земляки», не утвержден.
Кроме лисичек, в этом году планируется реализовывать также собранные местными жителями опята и кедровый орех, а также клюкву, бруснику, облепиху и чернику в замороженном виде. В планах на следующий год — продажа дикоросных ягод в свежем виде (жимолость, смородина, брусника, облепиха, черника)», — добавила директор направления «Овощи и фрукты» ритейлера Светлана Колтуновская.
 
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Автор: Петр Савельев
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