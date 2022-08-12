«Земляки» дошли до розничных сетей Красноярска
Ранее продукция этой компании, заготавливающей дикоросы на юге Красноярского края, распространялась только через собственные магазины.
Лисички — это первый продукт, который мы упаковываем и передаем в местные торговые сети. В дальнейшем ассортимент даров края в торговых сетях планируем увеличить», — рассказал Сергей Матяш, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агрофедерация», который управляет сетью.
Кроме лисичек, в этом году планируется реализовывать также собранные местными жителями опята и кедровый орех, а также клюкву, бруснику, облепиху и чернику в замороженном виде. В планах на следующий год — продажа дикоросных ягод в свежем виде (жимолость, смородина, брусника, облепиха, черника)», — добавила директор направления «Овощи и фрукты» ритейлера Светлана Колтуновская.
Сеть магазинов «Земляки» открыла в Красноярском крае новые магазины в селе Каратузское и поселке Шушенское. Магазины сети уже работают в Минусинском районе, селах Идринское и Ермаковское.
Сеть заготпунктов Siberia organic начнет работать в Красноярском крае
Заготовительные пункты по сбору дикоросов откроются в девяти районах края.
Сеть «Красный Яр» ищет новых поставщиков из местных
Компания проведет ряд встреч с производителями различных товаров из Красноярского края. Участникам не только расскажут, как попасть на полки магазинов, но и помогут с этим.
В Красноярске назвали лучшие торговые сети
Лучшими торговыми сетями города признаны гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон». Конкурс ко Дню работника торговли организовало Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.