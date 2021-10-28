В Красноярском крае появился первый кооперативный магазин краевой сети «Земляки»

Магазин открылся в Ермаковском районе края в рамках регионального проекта по созданию сети заготовительных пунктов. Там представлена продукция местных производителей и сборщиков дикоросов.

Заготовительный пункт оснащен современным оборудованием, пункт сбора дикоросов находится фактически «за стенкой». Сюда дары местной природы приносят жители южных территорий края.

Благодаря тому, что магазин работает в рамках кооперативного формата, цены смогли сделать ниже, чем в дискаунтерах.

Участники кооперации являются членами краевого сельскохозяйственного комплексного потребительского кооператива «Агрофедерация».

Еще до введения заготовительных пунктов в эксплуатацию они организовали работу по заготовке лесной продукции. Сборщикам дикоросов выплачено около 15 млн рублей.

В ближайшее время такие же магазины будут открыты в пгт Шушенское, селах Каратузское и Идринское. А до Нового года появятся и в Красноярске.

Строительство четырех заготовительных пунктов, включая расходы на покупку технологического оборудования обошлось в 135 млн рублей. Из них 120 млн рублей — средства краевого бюджета.

Планируется до 2024 года построить еще четыре заготпункта, в том числе на севере края.

Читайте также: