В Красноярском крае появился первый кооперативный магазин краевой сети «Земляки»
Магазин открылся в Ермаковском районе края в рамках регионального проекта по созданию сети заготовительных пунктов. Там представлена продукция местных производителей и сборщиков дикоросов.
Заготовительный пункт оснащен современным оборудованием, пункт сбора дикоросов находится фактически «за стенкой». Сюда дары местной природы приносят жители южных территорий края.
Благодаря тому, что магазин работает в рамках кооперативного формата, цены смогли сделать ниже, чем в дискаунтерах.
Участники кооперации являются членами краевого сельскохозяйственного комплексного потребительского кооператива «Агрофедерация».
Еще до введения заготовительных пунктов в эксплуатацию они организовали работу по заготовке лесной продукции. Сборщикам дикоросов выплачено около 15 млн рублей.
В ближайшее время такие же магазины будут открыты в пгт Шушенское, селах Каратузское и Идринское. А до Нового года появятся и в Красноярске.
Строительство четырех заготовительных пунктов, включая расходы на покупку технологического оборудования обошлось в 135 млн рублей. Из них 120 млн рублей — средства краевого бюджета.
Планируется до 2024 года построить еще четыре заготпункта, в том числе на севере края.
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