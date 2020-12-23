Агростартаперы Красноярского края в этом году получили более 50 млн рублей господдержки

На эти деньги предприниматели от сельского хозяйства развивают мясное и молочное животноводство. За пять лет на подобную поддержку претендовало около 600 фермеров.

Фермеры из Бириллюского, Новоселовского, Ачинского, Тюхтетского, Манского и Емельяновского районов Красноярского края получили в 2020 году 58 млн рублей на создание и развитие предприятий, занимающихся мясным и молочным животноводством. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Деньги эти выделялись в рамках грантовой программы «Агростартап», по которой государство (федеральный или краевой бюджет) компенсирует до 90% затрат на проекты. К тому же, с этого года увеличен и размер гранта:

до 5 млн рублей — на развитие молочного и мясного животноводства;

до 6 млн рублей — если часть средств господдержки фермер направляет в неделимый фонд сельхозкооператива, пайщиком которого является.

На развитие других отраслей сельского хозяйства по-прежнему можно получить до 3 млн рублей, а при передаче части средств в кооператив — до 4 млн рублей.

В целом за последние пять лет в грантовых конкурсах поучаствовало 576 фермерских хозяйств из 42 районов края. По программе «Агростартап», «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности» предоставлено 189 грантов на сумму 789 млн рублей.