Сеть заготпунктов Siberia organic начнет работать в Красноярском крае

Заготовительные пункты по сбору дикоросов откроются в девяти районах края.

В Красноярском крае начнет работать еще несколько заготовительных пунктов по сбору дикоросов. Она будут объединены в сеть под брендом Siberia organic. Рассказали в региональном агентстве развития малого и среднего бизнеса.

У всех пунктов единый стандарт работы: налажены переработка, хранение и сбыт дикоросов. Это позволит принимать у населения собранную дикоросную продукцию, проводить ее первичную обработку и отправлять в сортировочный центр для отправки в крупные торговые сети и сервисы по доставке еды», — говорят в агентстве.

Всего будет открыто девять заготпунктов:

Ачинский район, д. Игинка, пер. Ягодный, 1;

Березовский район, 500 метров южнее п. Березовский;

Боготольский район, г. Боготол, ул. Комсомольская, 152;

Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 34а;

Назаровский район, г. Назарово, ул. Промышленный узел, 10г, стр. 1;

Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 182;

Рыбинский район, с. Бородино, ул. Бородинская, 65;

Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, 155г;

Шарыповский муниципальный округ, с. Ажинское, ул. Шоссейная, 5/1.

Пока принимать будут только грибы лисички, но впоследствии ассортимент расширят до 12 видов дикорастущей и плодоовощной продукции.

Начнут работать эти заготконторы с 18 июля 2022 года.

Напомним, что бренд Siberia organic Красноярский край зарегистрировал еще в начале 2020 года.

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