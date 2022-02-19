Торговый Порт в Дивногорске открылся в тестовом режиме

«Торговый порт» — новое пространство около Красноярской ГЭС с торговыми рядами и кафе — заработало в тестовом режиме.

В штатном режиме проект планируется запустить в конце весны.

Сейчас в «Торговом порту» можно купить сувениры, травы, мед, консервы, рыбу и даже домашние соления, — пишет «Город Прима».

Сообщается список магазинов, расположенных в экологически чистых контейнерах:

кафе ПОРТ (авторские напитки, кофе, горячие и холодные напитки);

магазин «Дары севера» (рыба, мясо, дикоросы, сибирские сладости);

магазин сувениров;

магазин «Мясничий» (тушенка, полуфабрикаты, овощная заморозка, все для шашлыка);

народные промыслы Сибири (сувениры, унты);

фермерские продукты;

сувениры под брендом «Енисейской Сибири»;

Теплый туалет.

Режим работы «Торгового порта» — 10:00…22:00 без выходных.

Также в этом году запланирована к открытию новая смотровая площадка у Красноярской ГЭС, продление маршрута общественного транспорта до новой смотровой, обустройство тротуара от «Торгового порта».

Традиционно Красноярск и его окрестности являются одной из популярных точек притяжения туристов в Красноярском крае. Многие путешественники в качестве однодневных туров выбирают дивногорское направление с обязательным посещением набережной Енисея в Дивногорске и Красноярской ГЭС. Уже в этом году мы ожидаем первое прогулочное судно на электротяге, которое будет ходить по этому маршруту. В дальнейшем мы планируем развивать Торговый Порт как полноценное общественное пространство. К летнему сезону, когда увеличится транспортный и туристический поток, планируется увеличение количества точек продажи», — прокомментировала развитие туристического кластера Юлия Верхушина, замруководителя администрации губернатора края.

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