В Красноярском крае появились новые «Земляки»
Сеть магазинов «Земляки» открыла в Красноярском крае новые магазины в селе Каратузское и поселке Шушенское. Магазины сети уже работают в Минусинском районе, селах Идринское и Ермаковское.
В точках можно купить товары местных производителей и сборщиков дикоросов по цене дешевле, чем в дискаунтерах.
Там же принимают от местных производителей орехи, ягоду, травы и грибы, которые затем перерабатывают.
Отметим, «Земляки» — это часть проекта по развитию в регионе заготовительной деятельности и созданию заготпунктов.
Планируется открытие точки и в Красноярске, однако точные данные выхода на краевой столичный рынок пока не называются.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае появятся «коробочные» решения для собирателей дикоросов — специальный комплекс мер господдержки, включающий сертификацию, кредитование, вывод на внешние рынки, обучение и т.д.
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