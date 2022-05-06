В Красноярском крае появились новые «Земляки»

Сеть магазинов «Земляки» открыла в Красноярском крае новые магазины в селе Каратузское и поселке Шушенское. Магазины сети уже работают в Минусинском районе, селах Идринское и Ермаковское.

В точках можно купить товары местных производителей и сборщиков дикоросов по цене дешевле, чем в дискаунтерах.

Там же принимают от местных производителей орехи, ягоду, травы и грибы, которые затем перерабатывают.

Отметим, «Земляки» — это часть проекта по развитию в регионе заготовительной деятельности и созданию заготпунктов.

Планируется открытие точки и в Красноярске, однако точные данные выхода на краевой столичный рынок пока не называются.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае появятся «коробочные» решения для собирателей дикоросов — специальный комплекс мер господдержки, включающий сертификацию, кредитование, вывод на внешние рынки, обучение и т.д.

Читайте также: