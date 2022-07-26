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Сеть «Красный Яр» ищет новых поставщиков из местных

Сеть «Красный Яр» ищет новых поставщиков из местных
Иллюстрация: пресс-служба ГК "Красный Яр"

Компания проведет ряд встреч с производителями различных товаров из Красноярского края. Участникам не только расскажут, как попасть на полки магазинов, но и помогут с этим.

#НОВОСТИ
Группа компания «Красный Яр» (сети «Красный Яр» и «Батон») запускает серию совместных ассортиментных комитетов с новыми поставщиками-производителями Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.
В ходе встречи местные производители получат возможность представить свою продукцию и предприятие, а также узнать какие шаги необходимо предпринять, чтобы их товар появился на полках гастрономов „Красный Яр“ и дискаунтеров „Батон“», — рассказали в компании.
Плюс к этому участники смогут получить организационную, консультативную, маркетинговую и логистическую поддержку от ассоциации «Енисейский стандарт», на площадке которой и будут проходить комитеты.
Несколько лет назад в сотрудничестве с „Енисейским стандартом“ мы упростили процедуру входа в наши сети для местных производителей. Сегодня мы готовы идти на встречу локальным поставщикам и предоставлять место на полке даже в одном магазине. Причем, как в формате интеграции товара в общий ассортимент, так и в формате предоставления места под фирменный отдел в торговом зале», — говорит коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов.
Первый ассортиментный комитет состоится 30 августа этого года. Желающие принять участие должны до 16 августа направить сообщение «Хочу участвовать в комитете» на электронный адрес domnin@eniseystandart.ru. В ответ придет анкета, которую нужно будет заполнить. Участие производителя в ассоциации «Енисейский стандарт» не требуется.
 
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Автор: Петр Савельев
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