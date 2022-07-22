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В Красноярском крае оборот розничной торговли вырос на 3,9 %

В Красноярском крае оборот розничной торговли вырос на 3,9 %
Иллюстрация: ru.freepik.com

Красноярские статистики представили основные показатели розничной торговли в Красноярском крае в 2021 году. По информации Красноярскстата, оборот розничной торговли в крае составил 636 млрд рублей.

#НОВОСТИ
В сравнении с 2020-м годом, в сопоставимых ценах, он вырос на 3,9 %. В среднем на одного жителя продали товаров на 223 тыс. рублей (в 2020 году – на 196,9 тыс. рублей). Большая часть продаж (54,8 %) пришлась на непродовольственные товары — 348,7 млрд рублей (+8,6 % в сравнении с 2020 годом). А вот продуктов за 2021 год реализовали меньше. Оборот составил 287,4 млрд рублей (-1,3 % в сравнении с 2020 годом). 
 
Существенную роль на потребительском рынке края играли торговые сети. На их долю в прошлом году пришлось 38,8 % всего объема оборота розничной торговли края. Для сравнения, в 2020 году – 37, 5%. Торговые сети формировали 45,8 % краевого оборота розничной торговли пищевыми продуктами и 33,1 % — непродовольственными товарами.
 
В сфере торговли в 2021 году работали 38,8 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата составила 36138,2 руб.
Автор: Петр Савельев
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