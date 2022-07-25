«Сезонный тормоз»: в Красноярском крае цены замедлили свой рост. Но не остановились

Подобная тенденция отмечается по всей России. Повлиял сезон, рубль и коррекция мартовского скачка цен.

Годовая инфляция в Красноярском крае в июне 2022 года составила 15,92%, что на 1,48 п.п. меньше, чем было в мае, сообщили в местном отделении Банка России.

Основным фактором приведшим к замедлению роста цен стало расширение предложения отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров. Также повлияло ослабление потребительского спроса на товары длительного пользования и укрепление рубля.

Так, в продовольственном сегменте увеличилось предложение овоще и фруктов, а также свинины и мяса птицы, привело к замедлению инфляции с 19,58% до 17,98%.

Предприятия животноводческой отрасли в крае стабильно обеспечивают земляков мясом. Дополнительной поддержкой от государства стали льготные кредиты, которые животноводы могли потратить на покупку кормов и витаминных добавок. Растет число азиатских поставщиков овощей и фруктов, эффект мы видим на ценниках в магазинах», — говорит управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

В непродовольственном секторе снизился спрос на бытовую технику, электронику, компьютеры, а также подержанные иностранные автомобили. Ограничения экспорта древесины привели к росту предложения на внутреннем рынке. В результате здесь инфляция в июне составила 16,15% после 17,84% в мае.

После весеннего потребительского ажиотажа заметно снизился спрос на бытовую технику, электронику, компьютеры и автомобили. Вслед за этими изменениями покупательского поведения цены начали снижаться или замедлили рост. Дополнительным фактором изменения цен в благоприятную для покупателей этих товаров сторону стало укрепление рубля», — отметил Журавлев.

Сфера услуг также не стала исключением — годовой темп роста цен в ней замедлился до 12,78% против 13,83% месяцем ранее.

В целом по России в июне потребительские цены в среднем снизились на 0,35% (с поправкой на сезонность — на 0,24%). Годовая инфляция уменьшилась до 15,90%. Эксперты ЦБ связывают это с коррекцией цен на товары, резко подорожавшие в марте, а также укреплением рубля и конъюнктурой рынка овощей и фруктов.

В апреле — июне месячные приросты цен (с поправкой на сезонность) на товары и услуги с менее волатильными спросом и ценовой динамикой оставались выше темпов роста цен, наблюдавшихся в конце прошлого года. В базовом сценарии Банк России ожидает, что в 2022 году инфляция составит 14,0–17,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — подвел итог Журавлев.

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