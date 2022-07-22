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Рейсы из Красноярска в Тюмень подешевели на треть

Рейсы из Красноярска в Тюмень подешевели на треть
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Полеты по этому направлению стартовали только сегодня. И «Россия» сразу объявила о снижении стоимости билетов.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «Россия» снижает цены на перелеты между Красноярском и Тюменью на 33%. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
 
Летать по маршруту Красноярск — Тюмень перевозчик начал 22 июля. Изначально цена билета в две стороны заявлялась от 18 040 рублей. Однако теперь минимальная стоимость снизилась до 12 000 рублей, а в одну сторону можно улететь минимум за 6 000 рублей.
 
Напомним, что перелеты Красноярск → Тюмень будут совершаться:
  • по понедельникам — вылет в 9:55;
  • по вторникам и средам — вылет в 23:25;
  • по пятницам — вылет в 23:50;
  • по воскресеньям — вылет в 10:50.
Обратные рейсы будут выполняться:
  • по понедельникам — вылет в 11:45;
  • по средам и четвергам — вылет в 1:35;
  • по субботам — вылет в 1:50;
  • по воскресеньям — вылет в 12:40.
На рейсах работают самолеты SSJ-100.
 
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У желающих есть еще несколько дней, чтобы купить билеты на перелеты в восемь городов России.

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Автор: Петр Савельев
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