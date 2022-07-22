Рейсы из Красноярска в Тюмень подешевели на треть
Полеты по этому направлению стартовали только сегодня. И «Россия» сразу объявила о снижении стоимости билетов.
Авиакомпания «Россия» снижает цены на перелеты между Красноярском и Тюменью на 33%. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
Летать по маршруту Красноярск — Тюмень перевозчик начал 22 июля. Изначально цена билета в две стороны заявлялась от 18 040 рублей. Однако теперь минимальная стоимость снизилась до 12 000 рублей, а в одну сторону можно улететь минимум за 6 000 рублей.
Напомним, что перелеты Красноярск → Тюмень будут совершаться:
- по понедельникам — вылет в 9:55;
- по вторникам и средам — вылет в 23:25;
- по пятницам — вылет в 23:50;
- по воскресеньям — вылет в 10:50.
Обратные рейсы будут выполняться:
- по понедельникам — вылет в 11:45;
- по средам и четвергам — вылет в 1:35;
- по субботам — вылет в 1:50;
- по воскресеньям — вылет в 12:40.
На рейсах работают самолеты SSJ-100.
Читать также:
«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%
У желающих есть еще несколько дней, чтобы купить билеты на перелеты в восемь городов России.
Из Абакана можно улететь в Красноярск за 2 тысячи рублей. Прямые рейсы возобновили
Полеты возобновила S7. Они стартуют с 22 июля и будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Выполнять рейсы будет «Embraer RJ170», лайнер может вместить 78 человек.
«Перспективы отсутствуют»: NordStar закрыла подразделение в Санкт-Петербурге
Красноярская авиакомпания NordStar с 1 июля закрыла обособленное подразделение в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор и совладелец перевозчика Леонид Мохов.