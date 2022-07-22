Рейсы из Красноярска в Тюмень подешевели на треть

Авиакомпания «Россия» снижает цены на перелеты между Красноярском и Тюменью на 33%. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Напомним, что перелеты Красноярск → Тюмень будут совершаться:

Обратные рейсы будут выполняться:

На рейсах работают самолеты SSJ-100.

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Полеты возобновила S7. Они стартуют с 22 июля и будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Выполнять рейсы будет «Embraer RJ170», лайнер может вместить 78 человек.

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