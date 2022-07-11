«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%

У желающих есть еще несколько дней, чтобы купить билеты на перелеты в восемь городов России.

Распродажа билетов на перелеты из Красноярска, которую «Аэрофлот» начал 1 июля 2022 года должна была закончиться через неделю, но ее решили продлить до 14 июля, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

Шесть городов, на полеты в которые распространялась акция, остались и в ее продленном варианте. Плюс, к ним добавилась Москва и Санкт-Петербург. Итоговый список выглядит так:

Москва

от 7 000 руб. — в одну сторону

от 10 000 руб. — туда-обратно

Санкт-Петербург

от 7 800 руб. — в одну сторону

от 13 000 руб. — туда-обратно

Чита

от 5 500 руб. — в одну сторону

от 11 000 руб. — туда-обратно

Иркутск

от 3 150 руб. — в одну сторону

от 4 500 руб. — туда-обратно

Новый Уренгой

от 6 000 руб. — в одну сторону

от 12 000 руб. — туда-обратно

Благовещенск

от 4 550 руб. — в одну сторону

от 6 500 руб. — туда-обратно

Екатеринбург

от 6 300 руб. — в одну сторону

от 9 000 руб. — туда-обратно

Минеральные Воды

от 6 300 руб. — в одну сторону

от 9 000 руб. — туда-обратно

Напомним, что акция действует на перелеты, которые можно совершить с 7 июля по 30 ноября. Исключение составляют московские рейсы — скидки распространяются только на рейсы, назначенные позже 1 сентября (включительно).

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