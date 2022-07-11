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«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%

«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%
Автор фото: Сергей Гортман. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

У желающих есть еще несколько дней, чтобы купить билеты на перелеты в восемь городов России.

#НОВОСТИ
Распродажа билетов на перелеты из Красноярска, которую «Аэрофлот» начал 1 июля 2022 года должна была закончиться через неделю, но ее решили продлить до 14 июля, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.
 
Шесть городов, на полеты в которые распространялась акция, остались и в ее продленном варианте. Плюс, к ним добавилась Москва и Санкт-Петербург. Итоговый список выглядит так:
 
Москва 
от 7 000 руб. — в одну сторону
от 10 000 руб. — туда-обратно
 
Санкт-Петербург
от 7 800 руб. — в одну сторону
от 13 000 руб. — туда-обратно
 
Чита
от 5 500 руб. — в одну сторону
от 11 000 руб. — туда-обратно
 
Иркутск
от 3 150 руб. — в одну сторону
от 4 500 руб. — туда-обратно
 
Новый Уренгой
от 6 000 руб. — в одну сторону
от 12 000 руб. — туда-обратно
 
Благовещенск
от 4 550 руб. — в одну сторону
от 6 500 руб. — туда-обратно
 
Екатеринбург
от 6 300 руб. — в одну сторону
от 9 000 руб. — туда-обратно
 
Минеральные Воды
от 6 300 руб. — в одну сторону
от 9 000 руб. — туда-обратно
 
Напомним, что акция действует на перелеты, которые можно совершить с 7 июля по 30 ноября. Исключение составляют московские рейсы — скидки распространяются только на рейсы, назначенные позже 1 сентября (включительно).
 
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Полеты возобновила S7. Они стартуют с 22 июля и будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Выполнять рейсы будет «Embraer RJ170», лайнер может вместить 78 человек.

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Автор: Петр Савельев
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