«Аэрофлот» объявил очередную распродажу на красноярских рейсах

Билеты в некоторые города России можно купить со скидкой до 60%.

С 1 по 8 июля 2022 годы билеты на перелеты «Аэрофлота» из Красноярска в другие города России можно купить со скидкой до 60%. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Кроме того, впервые в распродажу включен тариф группы Максимум, который дает пассажиру наивысший уровень свободы и преимуществ при планировании путешествия», — рассказали в авиакомпании.

Акция распространяется на перелеты с 7 июля по 30 ноября 2022 года, но действует на не всех направлениях.

Узнать подробнее об условиях распродажи и купить билеты можно на странице акции в сети Интернет.

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