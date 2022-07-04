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«Аэрофлот» объявил очередную распродажу на красноярских рейсах

«Аэрофлот» объявил очередную распродажу на красноярских рейсах
Иллюстрация: vk.com/aeroflot

Билеты в некоторые города России можно купить со скидкой до 60%.

#НОВОСТИ
С 1 по 8 июля 2022 годы билеты на перелеты «Аэрофлота» из Красноярска в другие города России можно купить со скидкой до 60%. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Кроме того, впервые в распродажу включен тариф группы Максимум, который дает пассажиру наивысший уровень свободы и преимуществ при планировании путешествия», — рассказали в авиакомпании.
Акция распространяется на перелеты с 7 июля по 30 ноября 2022 года, но действует на не всех направлениях.
 
«Аэрофлот» объявил очередную распродажу на красноярских рейсах 1
 
Узнать подробнее об условиях распродажи и купить билеты можно на странице акции в сети Интернет.
 
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Новый тариф будет действовать до конца этого года, но количество билетов ограничено.

«Под крылом самолета»: красноярский аэропорт запускает экскурсионный проект

Проект стартует уже завтра. Но пока посещения будут возможны только по коллективным заявка. Но это ненадолго.

Красноярские рейсы «Аэрофлот» полностью перейдут в «Россию»

Авиакомпания «Россия» заменит «Аэрофлота» на всех рейсах из Красноярска с 6 июня 2022.

 

Автор: Петр Савельев
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