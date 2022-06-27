«Аэрофлот» снизил цены на перелеты для красноярской молодежи

Новый тариф будет действовать до конца этого года, но количество билетов ограничено.

Компания «Аэрофлот» запустила новый льготный тариф для людей в возрасте от 12 до 23 лет. Купить билеты по нему можно до 31 декабря 2022 года. Рейс также должен быть назначен на это время, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Благодаря новому тарифу, перелёты по стране становятся максимально доступными для молодёжи. Например, стоимость перелёта в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит всего 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург — 3 500 рублей, из Москвы в Сочи — 5 500 рублей. При этом тариф уже включает все таксы и сборы и 1 место багажа», — говорят в компании.

Из Красноярска по новому тарифу можно будет улететь в Екатеринбург, Иркутск, Минеральные воды, Новый Уренгой, Сочи и Читу. К примеру, перелет до Иркутска будет стоить 2 500 рублей, против стандартных 3 402 рублей (если покупать сегодня за месяц до вылета). Дороже всего обойдутся полеты в Новый Уренгой и Сочи — 7 000 рублей.

Подробнее с тарифом и условиями его приобретения можно узнать на соответствующей странице сайта «Аэрофлота» .

Льготные тарифы для молодежи также распространяются на рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города РФ.

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