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«Под крылом самолета»: красноярский аэропорт запускает экскурсионный проект

«Под крылом самолета»: красноярский аэропорт запускает экскурсионный проект
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Проект стартует уже завтра. Но пока посещения будут возможны только по коллективным заявка. Но это ненадолго.

#НОВОСТИ
Аэропорт Красноярск летом 2022 года запускает проект экскурсий по своим объектам. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Участникам не только расскажут об истории аэропорта, но и покажут его внутреннюю кухню (багажное отделение, обслуживание самолетов прямо на стоянке) и подведут вплотную к взлетно-посадочной полосе.
Аэропорт, как производственное предприятие, привлекает внимание. За несколько лет у нас накопился приличный опыт организации визитов в воздушную гавань разных групп в разных форматах, и мы созрели, чтобы „упаковать“ его в полноценный туристический продукт — „Улетные экскурсии“», — говорит генеральный директор красноярского аэропорта Андрей Метцлер.
Бесплатными экскурсии по аэропорту не будут — за ребенка до 14 лет включительно придется заплатить 600 рублей, а за того, кто старше этого возраста — 1 200 рублей
Это обусловлено тем, что ключевые службы аэропорта, по сути, выводятся на какое-то время из важных производственных процессов. Вместе с тем, мы сохраняем бесплатными экскурсии для социальных категорий населения, профориентационные экскурсии для студентов профильных специальностей», — рассказал Метцлер.
Сайт проекта заработает 1 июля — его адрес опубликуют в соцсетях аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что пока экскурсии будут проводить только по коллективным заявкам (15-30 человек), но в ближайшем будущем появиться возможность индивидуальной регистрации для посещения в составе сборных групп.
 
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Награду присудили по итогам голосования пассажиров. Это уже седьмая премия, которую получил аэропорт.

В красноярском аэропорту начали ремонтировать перрон

Продлятся работы примерно полгода. В результате в порту появятся дополнительные места стоянки воздушных судов и другая инфраструктура.

Азиатский драйвер для аэропорта

Красноярский аэропорт регулярно бьет рекорды пассажиропотока и получает различные звания. Однако задач перед менеджментом по-прежнему много. Главная — превратить воздушную гавань в полноценный хаб.

Автор: Петр Савельев
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