«Под крылом самолета»: красноярский аэропорт запускает экскурсионный проект

Проект стартует уже завтра. Но пока посещения будут возможны только по коллективным заявка. Но это ненадолго.

Аэропорт Красноярск летом 2022 года запускает проект экскурсий по своим объектам. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Участникам не только расскажут об истории аэропорта, но и покажут его внутреннюю кухню (багажное отделение, обслуживание самолетов прямо на стоянке) и подведут вплотную к взлетно-посадочной полосе.

Аэропорт, как производственное предприятие, привлекает внимание. За несколько лет у нас накопился приличный опыт организации визитов в воздушную гавань разных групп в разных форматах, и мы созрели, чтобы „упаковать“ его в полноценный туристический продукт — „Улетные экскурсии“», — говорит генеральный директор красноярского аэропорта Андрей Метцлер.

Бесплатными экскурсии по аэропорту не будут — за ребенка до 14 лет включительно придется заплатить 600 рублей, а за того, кто старше этого возраста — 1 200 рублей

Это обусловлено тем, что ключевые службы аэропорта, по сути, выводятся на какое-то время из важных производственных процессов. Вместе с тем, мы сохраняем бесплатными экскурсии для социальных категорий населения, профориентационные экскурсии для студентов профильных специальностей», — рассказал Метцлер.

Сайт проекта заработает 1 июля — его адрес опубликуют в соцсетях аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что пока экскурсии будут проводить только по коллективным заявкам (15-30 человек), но в ближайшем будущем появиться возможность индивидуальной регистрации для посещения в составе сборных групп.

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