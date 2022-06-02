Красноярские рейсы «Аэрофлот» полностью перейдут в «Россию»
Авиакомпания «Россия» заменит «Аэрофлота» на всех рейсах из Красноярска с 6 июня 2022.
«Россия» займется обслуживанием рейсов из Красноярска в такие города, как Сочи, Благовещенск и Иркутск, — сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
Все приобретенные на рейсы из Красноярска после 6 июня билеты автоматически переоформят на «Россию».
Это позволит максимально эффективно эксплуатировать входящие в парк авиакомпании «Россия» отечественные воздушные суда SSJ100, а также Boeing-737-800 в моноклассной компоновке «эконом», — приводит слова Сергея Александровского, гендиректора «Аэрофлота», пресс-служба перевозчика.
Кроме того, в середине июня 2022 «Россия» планирует дополнить маршрутную сеть полетами в Новый Уренгой, Ош, Бишкек и возобновить рейсы в Читу.
Напомним, что аэропорт «Красноярск» — один из ключевых хабов «Аэрофлота», где по итогам 2021 обслужено 2,7 млн пассажиров, что на 63% превышает пассажиропоток 2020.
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