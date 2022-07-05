«Россия» открывает рейсы из Красноярска в еще три города Средней Азии

Авиакомпания с середины июля начнет регулярно летать в Казахстан и Узбекистан.

Авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы в Алматы, Нур-Султан и Ташкент из Красноярска. Об этом сообщили в красноярском аэропорту.

Первым запустят ташкентское направление. Улететь в столицу Узбекистана можно будет по понедельникам и пятница в 21:10, а вернуться в Красноярск по вторникам и субботам (вылет из Ташкента а 00:05). Минимальная цена билета в одну сторону 9 172 рубля, а туда-обратно — 19 169 рублей.

Рейсы в Алматы стартуют 16 июля и будут совершаться понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Красноярска в 21:35. Обратно можно будет вернуться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Алматы в 00:30. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 17 422 рубля, а туда и обратно — от 28 236 рублей.

В Нур-Султан можно будет напрямую улететь с 17 июля по четвергам и субботам с в 22:35, а по воскресеньям — в 23:05. Обратные рейсы будут проходить по понедельникам, пятницам и восресеньям. Перелет в одну сторону обойдется минимум в 14 892 рубля, а в обе — в 24 546 рублей.

По всем трем маршрутам летать будут до конца октября 2022 года. Причем на казахском направлении «Россия» пока является единственной авиакомпанией, которая летает в эти города их Красноярска, а в ташкентское кроме нее обслуживает еще Uzbekistan Airways и тоже до конца октября.

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