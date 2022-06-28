Из Красноярска запустят прямые рейсы в Ташкент

Летать по этому направлению будут до конца октября 2022 года.

Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые рейсы в Ташкент из Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Летать будут по воскресеньям. Первый рейс назначен на 2 июля. Вылет из Красноярска в 00:30. Прибытие в Ташкент — в 02:15.

Цена билета в одну сторону будет начинаться от 11 087 рублей, а туда и обратно — от 19 304.

Полетная программа рассчитана до 30 октября 2022 года. Останется ли рейс в зимнем расписании красноярского аэропорта, пока неизвестно.

Это первый и пока единственный прямой рейс в Ташкент из Красноярска. Также Uzbekistan Airways летает из краевого центра в Наманган.

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Полетные программы стартуют в середине июня и продлятся до конца действия летнего расписания.

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