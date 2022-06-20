Курс на столицу: Smartavia запускает регулярные рейсы из Красноярска в Москву
Новая авиакомпания Smartavia летать в столицу будет три раза в неделю по понедельникам, пятницам и субботам. Вылет намечен на 09:00, в Москве красноярцы будут уже в 10:05.
Из столицы рейс вылетает по четвергам, пятницам и воскресеньям в 23:15 и приземляется в Красноярске на следующий день в 07:55.
Авиакомпания будет летать на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания.
Скучать во время полета пассажирам не придется — самолеты оборудованы информационно-развлекательной бортовой системой Smartavia WOW – она позволяет получить быстрый доступ к популярным фильмам и сериалам из бортовой видеотеки от партнеров проекта, а также заказать экскурсию в городе прилёта, выбрать обучающую лекцию или воспользоваться играми.
Генеральный директор международного аэропорта Андрей Метцлер рассказал, что Москва остается самым популярным направлением прилёта у жителей Красноярска:
«В летнем сезоне от нас в столицу будет выполняться до 13 рейсов в сутки от разных авиакомпаний — такого раньше никогда не было. Я уверен, что развитие конкуренции среди авиаперевозчиков на данном направлении даст дополнительные возможности нашим пассажирам и сделает авиаперелеты еще более доступными».
Напомним, в апреле первые прямые рейсы из Красноярска в Минеральные воды с посадкой в Уфе открыла компания «Азимут». Улететь можно 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям.
Рейсы выполняет самолет российского производства Sukhoi Superjet 100.
Ранее DK.RU сообщал, что аэропорт Красноярска получил «Крылья России» — и это уже седьмая премия в копилке воздушной гавани. Награду присудили по итогам голосования пассажиров.
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