Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.06
56,71
59,32
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Курс на столицу: Smartavia запускает регулярные рейсы из Красноярска в Москву

Курс на столицу: Smartavia запускает регулярные рейсы из Красноярска в Москву
Иллюстрация: пресс-служба красноярского музыкального аэропорта

Новая авиакомпания Smartavia летать в столицу будет три раза в неделю по понедельникам, пятницам и субботам. Вылет намечен на 09:00, в Москве красноярцы будут уже в 10:05.

#НОВОСТИ

Из столицы рейс вылетает по четвергам, пятницам и воскресеньям в 23:15 и приземляется в Красноярске на следующий день в 07:55.

Авиакомпания будет летать на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания.

Скучать во время полета пассажирам не придется — самолеты оборудованы информационно-развлекательной бортовой системой Smartavia WOW – она позволяет получить быстрый доступ к популярным фильмам и сериалам из бортовой видеотеки от партнеров проекта, а также заказать экскурсию в городе прилёта, выбрать обучающую лекцию или воспользоваться играми.

Сергей Гортман

Генеральный директор международного аэропорта Андрей Метцлер рассказал, что Москва остается самым популярным направлением прилёта у жителей Красноярска:

«В летнем сезоне от нас в столицу будет выполняться до 13 рейсов в сутки от разных авиакомпаний — такого раньше никогда не было. Я уверен, что развитие конкуренции среди авиаперевозчиков на данном направлении даст дополнительные возможности нашим пассажирам и сделает авиаперелеты еще более доступными».

Напомним, в апреле первые прямые рейсы из Красноярска в Минеральные воды с посадкой в Уфе открыла компания «Азимут». Улететь можно 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Рейсы выполняет самолет российского производства Sukhoi Superjet 100.

Ранее DK.RU сообщал, что аэропорт Красноярска получил «Крылья России» — и это уже седьмая премия в копилке воздушной гавани. Награду присудили по итогам голосования пассажиров.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В ЗАТО Железногорск оштрафован магазин за продажу товара по завышенной ценеВ ЗАТО Железногорск оштрафован магазин за продажу товара по завышенной цене
  • В Октябрьском районе началось строительство новой дорогиВ Октябрьском районе началось строительство новой дороги
  • Торги на строительство подземки под Дубровинского аннулированыТорги на строительство подземки под Дубровинского аннулированы
  • Туры по местам отдыха Путина в Сибири стартуют в июле 2022Туры по местам отдыха Путина в Сибири стартуют в июле 2022
  • Единую карту жителя «Енисейская Сибирь» запустят на базе системы «Мир»Единую карту жителя «Енисейская Сибирь» запустят на базе системы «Мир»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.