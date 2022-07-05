Из Абакана можно улететь в Красноярск за 2 тысячи рублей. Прямые рейсы возобновили
Полеты возобновила S7. Они стартуют с 22 июля и будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Выполнять рейсы будет «Embraer RJ170», лайнер может вместить 78 человек.
Из Красноярска борт вылетает в 2:10, в Абакан прилетает в 3:15. Время в пути составит 1 час 5 минут.
Обратно лайнер полетит в 3:55, а в Красноярск самолет прибудет уже в 4;45. Таким образом, обратный полет займет меньше времени — 50 минут.
Стоимость перелета составит в среднем 2200 рублей в одну сторону.
Отметим, что цена билета на самолет из Абакана в Красноярск сопоставима с ценой билета на поезд в плацкартном вагоне (2150 рублей). Поездка в купе обойдется дороже — от 3 тыс. 300 рублей.
Ранее DK.RU сообщал, что компания «Аэрофлот» распродаёт билеты со скидкой - в некоторые города цена билета снижена на 60%. Акция продлится до 8 июля 2022 годы.
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