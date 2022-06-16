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«Россия» полетит из Красноярска в Минводы

«Россия» полетит из Красноярска в Минводы
Автор фото: Алексей Волошин. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Программа стартует в конце июня. Теперь на этом маршруте будут работать две авиакомпании.

#НОВОСТИ
Прямые рейсы между Красноярском и Минеральными Водами запускает авиакомпания «Россия». Об этом сообщили в красноярском аэропорту.
Первый рейс состоится 24 июня 2022 года. В дальнейшем будут летать пять дней в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет в 18:20. Прилет — в 19:55.
 
Обратные перелеты будут совершать по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Минвод в 20:55. Прилет в Красноярск — в 05:55.
 
Цены билетов в одну сторону ▫начинаются от 10 136 рублей, а туда-обратно — от 18 272 рублей.
 
Действовать программа будет до 29 октября 2022 года.
 
Сейчас в Минводы из Красноярска можно улететь авиакомпанией «Азимут» по средам и воскресеньям. Она на этом направлении эксплуатирует самолеты Sukhoi Superjet 100.
 
Напомним, что авиакомпания «Россия» с апреля 2022 года базируется в том числе и в красноярском аэропорту. Решения о создании здесь ее подразделения было принято в рамках развития международного хаба «Аэрофлота» — материнской компании «России». С этой же целью в начале июня нацперевозчик перевел на нее все свои красноярские рейсы.
 
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Автор: Петр Савельев
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