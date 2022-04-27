Авиакомпания «Россия» приземлит в Красноярске свое подразделение

В частности, «Россия» планирует расширить маршрутную сеть из Красноярска. Речь как о межрегиональных, так и о международных полетах.

Решение о создании в Красноярском крае подразделения авиакомпании «Россия» принято в рамках задачи по развитию хаба Группы «Аэрофлот» в Сибири. В планах перевозчика - принять на работу специалистов наземных служб и кабинные экипажи. На первом этапе общее количество сотрудников может составить порядка 100 человек. Позже число работников «России» в регионе может быть расширено.

Открытие нового подразделения «России» является последовательным решением в реализации стратегии создания крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска. Размещение части персонала в Красноярском крае позволит обеспечить бесперебойную деятельность авиакомпании в рамках расширения маршрутной сети перевозчика, что повысит доступность регионов России для пассажиров, - сообщается на сайте авиакомпании «Россия».

В планах авиакомпании запустить новые межрегиональные полеты – в 6 субъектов РФ, а также за рубеж. Полеты по большинству направлений будут выполняться на самолетах отечественного производства Superjet 100, часть парка которых авиакомпания разместит в аэропорту Красноярск.

Напомним, что авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». «Россия» - второй перевозчик в РФ по величине флота воздушных судов и крупнейший эксплуатант лайнеров отечественного производства. На сегодня в парке авиакомпании 125 самолётов, из которых 68 – Superjet 100.

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