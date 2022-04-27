Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.04
73,36
77,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Авиакомпания «Россия» приземлит в Красноярске свое подразделение

Авиакомпания «Россия» приземлит в Красноярске свое подразделение
Автор фото: Алексей Переславцев. Иллюстрация: фотобанк авиакомпании «Россия»

В частности, «Россия» планирует расширить маршрутную сеть из Красноярска. Речь как о межрегиональных, так и о международных полетах.

#НОВОСТИ
Решение о создании в Красноярском крае подразделения авиакомпании «Россия» принято в рамках задачи по развитию хаба Группы «Аэрофлот» в Сибири. В планах перевозчика - принять на работу специалистов наземных служб и кабинные экипажи. На первом этапе общее количество сотрудников может составить порядка 100 человек. Позже число работников «России» в регионе может быть расширено.
Открытие нового подразделения «России» является последовательным решением в реализации стратегии создания крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска. Размещение части персонала в Красноярском крае позволит обеспечить бесперебойную деятельность авиакомпании в рамках расширения маршрутной сети перевозчика, что повысит доступность регионов России для пассажиров, - сообщается на сайте авиакомпании «Россия».
В планах авиакомпании запустить новые межрегиональные полеты – в 6 субъектов РФ, а также за рубеж. Полеты по большинству направлений будут выполняться на самолетах отечественного производства Superjet 100, часть парка которых авиакомпания разместит в аэропорту Красноярск.
 
Напомним, что авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». «Россия» - второй перевозчик в РФ по величине флота воздушных судов и крупнейший эксплуатант лайнеров отечественного производства. На сегодня в парке авиакомпании 125 самолётов, из которых 68 – Superjet 100. 
 
Читайте также:
«Россия» отвезет красноярцев в Читу

С 3 июня авиакомпания «Россия» запускает новый рейс из аэропорта Красноярск.

Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд рублей чистой прибыли

Аэропорт Красноярска занял второе место по показателю чистой прибыли по итогам 2021 года среди аэропортов Сибири. На первой строчке аэропорт Новосибирска (Толмачево) с результатом 3 млрд рублей.

Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей

«Центр транспортной логистики» заключит с ПО «Возрождение» (Спб) контракт реконструкции перрона в аэропорту Емельяново. Это вторая очередь первого этапа.

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Больше половины опрошенных жителей Красноярского края думают о переездеБольше половины опрошенных жителей Красноярского края думают о переезде
  • Красноярск ожидает потепление и дождиКрасноярск ожидает потепление и дожди
  • Полпредом Александра Усса стал экс-глава ГУФСИН края Владимир ШаешниковПолпредом Александра Усса стал экс-глава ГУФСИН края Владимир Шаешников
  • Первый вице-премьер Хакасии покинул свой постПервый вице-премьер Хакасии покинул свой пост
  • В Красноярском крае разместят межконтинентальные ракеты «Сармат»В Красноярском крае разместят межконтинентальные ракеты «Сармат»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.