«Россия» открыла рейсы Ямал…Красноярский край
Авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Нового Уренгоя в Красноярск.
Полеты будут совершаться два раза в неделю по утрам, самолетами российского производства Sukhoi Superjet 100. Время воздушного путешествия составит около трех часов, — сообщается в официальном ТГ-канале правительства ЯМАО.
Напомним, DK.RU недавно сообщал, что авиакомпания «Россия» с 6 июня 2022 берет на себя обязательства «Аэрофлота» по выполнению рейсов из Красноярска в Сочи, Благовещенск и Иркутск.
Также «Россия» планирует начать с середины июня полеты в Новый Уренгой, Ош и Бишкек и Читу.
Читайте далее
-
«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска
Скидки действуют на перелеты в восемь российских городов.13.06.2022Новости ДККрасноярск
-
Nordwind начнет летать между Красноярском и Питером
В сторону культурной столицы «Северный ветер» задует в конце июня.08.06.2022Новости ДККрасноярск
-
Utair начнет летать из Красноярска в четыре сибирских города
Часть рейсов уже стартовала. Остальные подтянутся чуть позже.06.06.2022Новости ДККрасноярск
-
Через красноярский хаб «Аэрофлота» за год прошел 1 млн пассажиров
Авиакомпания подвела итоги первого года работы международного хаба в Красноярске.03.06.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярские рейсы «Аэрофлот» полностью перейдут в «Россию»
Авиакомпания «Россия» заменит «Аэрофлота» на всех рейсах из Красноярска с 6 июня 2022.02.06.2022Новости ДККрасноярск