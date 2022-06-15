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«Россия» открыла рейсы Ямал…Красноярский край

Самолет российского производства Sukhoi Superjet 100
Самолет российского производства Sukhoi Superjet 100. Иллюстрация: twitter.com

Авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Нового Уренгоя в Красноярск.

#НОВОСТИ

Полеты будут совершаться два раза в неделю по утрам, самолетами российского производства Sukhoi Superjet 100. Время воздушного путешествия составит около трех часов, — сообщается в официальном ТГ-канале правительства ЯМАО.

Напомним, DK.RU недавно сообщал, что авиакомпания «Россия» с 6 июня 2022 берет на себя обязательства «Аэрофлота» по выполнению рейсов из Красноярска в Сочи, Благовещенск и Иркутск.

Также «Россия» планирует начать с середины июня полеты в Новый Уренгой, Ош и Бишкек и Читу.

 

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Автор: Петр Савельев
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