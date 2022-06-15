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Из Красноярска полетел прямой рейс в Анталью. Первый в этом сезоне

Из Красноярска полетел прямой рейс в Анталью. Первый в этом сезоне
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: blende12

Из Красноярска возобновилась полетная программа в Анталью, первый рейс в новом сезоне выполнила авиакомпания AZUR air. Чартерный самолет с туристами улетел 14 июня.

#НОВОСТИ

Перевозчик планирует летать два раза в неделю — по вторникам и пятницам до конца октября. Время в пути составит 3 часа.

«Рейс, который улетел 14 июня, был заполнен почти на 100%. Полеты выполняет Аэробус 320», — рассказали DK.RU в пресс-службе красноярского аэропорта.

Стоимость полета на ближайшую дату составляет порядка 70 тысяч рублей в одну сторону. Этот тариф включает багаж – пассажир сможет взять с собой чемодан весом 10 кг.

Кроме того, AZUR air с 13 июня начала выполнять программу из Новосибирска в Анталью.

Ранее DK.RU сообщал, что с 10 июня из Красноярска в Турцию можно будет улететь на чартере Boeing 767-300. Открытие полётной программы анонсировали компании «Пегас Туристик» и «Анекс тур».

Как сообщили в турагентстве «Экзотика», туристов новость обрадовала — путевки начали быстро выкупаться.

Напомним, с 1 июня 2022 года путешественникам, которые посещают Турцию, больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов и тестов на антиген.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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