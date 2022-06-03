Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.06
61,47
63,66
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Через красноярский хаб «Аэрофлота» за год прошел 1 млн пассажиров

Через красноярский хаб «Аэрофлота» за год прошел 1 млн пассажиров
Автор фото: Даня Шевель. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Авиакомпания подвела итоги первого года работы международного хаба в Красноярске.

#НОВОСТИ
Пассажиропоток авиакомпаний, входящих в группу «Аэрофлот», по итогу первого года существования международного хаба перевозчика в Красноярске, составил примерно 1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Сама же компания перевезла 285 тыс. пассажиров.
 
Хаб «Аэрофлота» заработал в Красноярске 1 июня 2021 года. Он стал первой подобной площадкой, которую авиакомпания развернула в регионах РФ.
 
На сегодня, по данным генерального директора красноярского аэропорта Андрея Метцлера, через хаб осуществляются полеты по 15 направлениям. За год с момента открытия все авиакомпании группы совершили 4 223 вылета из Красноярска. Самыми популярными направлениями были Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь.
 
Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что хаб в Красноярске за год смог превратиться в «перспективную региональную базу за пределами Москвы, ставшую востребованной у пассажиров».
Впереди нас ждет насыщенная работа в новых экономических реалиях, и наша база в Красноярске трансформируется под новые задачи», — сказал он.
В чем именно состоят новые задачи, Александровский не уточнил. Но добавил, что именно в рамках их решения «Аэрофлот» и передал все свои красноярские рейсы компании «Россия», которая является дочерней структурой нацперевозчика.
Это позволит максимально эффективно эксплуатировать входящие в парк авиакомпании „Россия“ отечественные воздушные суда SSJ100, а также Boeing 737-800 в моноклассной компоновке эконом», — пояснил Александровский.
Обновлено в 09:35: По данным аэропорта Красноярска, всего с 1 июня 2021 года по 1 июня 2022-го через него прошло почти 2,88 млн пассажиров. Таким образом на компании, входящие в группу «Аэрофлот», приходится больше трети всего пассажиропотока красноярской воздушной гавани.
 
Читайте также:
Налетай – подешевело: «Аэрофлот» стимулирует внутренний туризм скидками

«Аэрофлот» распродает билеты в пять российских городов со скидкой до 50%. Некоторые из них пригодны для летних путешествий.

В красноярском аэропорту начали ремонтировать перрон

Продлятся работы примерно полгода. В результате в порту появятся дополнительные места стоянки воздушных судов и другая инфраструктура.

Авиакомпания «Россия» приземлит в Красноярске свое подразделение

В частности, «Россия» планирует расширить маршрутную сеть из Красноярска. Речь как о межрегиональных, так и о международных полетах.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Софи в стране чудес» появится в Красноярске«Софи в стране чудес» появится в Красноярске
  • Красноярск ожидают в июне заморозки и дождиКрасноярск ожидают в июне заморозки и дожди
  • Самые состоятельные семьи Сибири живут в Красноярском краеСамые состоятельные семьи Сибири живут в Красноярском крае
  • Замглавы Богучанского района пойдет под суд за взяткиЗамглавы Богучанского района пойдет под суд за взятки
  • Прокуратура проверяет сообщения о забастовке на «Полюсе»Прокуратура проверяет сообщения о забастовке на «Полюсе»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.