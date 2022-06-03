Через красноярский хаб «Аэрофлота» за год прошел 1 млн пассажиров

Авиакомпания подвела итоги первого года работы международного хаба в Красноярске.

Пассажиропоток авиакомпаний, входящих в группу «Аэрофлот», по итогу первого года существования международного хаба перевозчика в Красноярске, составил примерно 1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Сама же компания перевезла 285 тыс. пассажиров.

Хаб «Аэрофлота» заработал в Красноярске 1 июня 2021 года. Он стал первой подобной площадкой, которую авиакомпания развернула в регионах РФ.

На сегодня, по данным генерального директора красноярского аэропорта Андрея Метцлера, через хаб осуществляются полеты по 15 направлениям. За год с момента открытия все авиакомпании группы совершили 4 223 вылета из Красноярска. Самыми популярными направлениями были Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что хаб в Красноярске за год смог превратиться в «перспективную региональную базу за пределами Москвы, ставшую востребованной у пассажиров».

Впереди нас ждет насыщенная работа в новых экономических реалиях, и наша база в Красноярске трансформируется под новые задачи», — сказал он.

В чем именно состоят новые задачи, Александровский не уточнил. Но добавил, что именно в рамках их решения «Аэрофлот» и передал все свои красноярские рейсы компании «Россия», которая является дочерней структурой нацперевозчика.

Это позволит максимально эффективно эксплуатировать входящие в парк авиакомпании „Россия“ отечественные воздушные суда SSJ100, а также Boeing 737-800 в моноклассной компоновке эконом», — пояснил Александровский.

Обновлено в 09:35: По данным аэропорта Красноярска, всего с 1 июня 2021 года по 1 июня 2022-го через него прошло почти 2,88 млн пассажиров. Таким образом на компании, входящие в группу «Аэрофлот», приходится больше трети всего пассажиропотока красноярской воздушной гавани.

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