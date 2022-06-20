Теперь до 24 июня: «Аэрофлот» продлил распродажу билетов

Купить билета от «Аэрофлота» со скидкой до 60% теперь можно до 24 июня — улететь предлагают в Москву, Санкт-Петербург, Читу, Иркутск, Новый Уренгой, Благовещенск, Владивосток и Хабаровск.

При этом использовать билет нужно до 31 октября.

Стоимость билета в Москву стартует от 7 000 рублей, — а если билет туда и обратно — от 10 000 рублей.

В Санкт-Петербург можно купить билет за 7 800 рублей, туда-обратно от 13 000 рублей.

Кроме того, на самолетах авиакомпании «Аврора» есть возможность улететь со скидкой во Владивосток и Хабаровск.

Цена на билет до Владивостока стартует с 7000 рублей, а в обе стороны — от 10 000 рублей.

В Хабаровск перелет стоит 10 500 рублей минимум, с билетом обратно в Красноярск обойдется от 15 000 рублей.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярские рейсы «Аэрофлот» полностью перейдут в авиакомпанию «Россия» с 6 июня 2022.

Все приобретенные на рейсы из Красноярска после 6 июня билеты автоматически переоформят на «Россию».

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