Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.06
56,71
59,32
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Теперь до 24 июня: «Аэрофлот» продлил распродажу билетов

Теперь до 24 июня: «Аэрофлот» продлил распродажу билетов
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Купить билета от «Аэрофлота» со скидкой до 60% теперь можно до 24 июня — улететь предлагают в Москву, Санкт-Петербург, Читу, Иркутск, Новый Уренгой, Благовещенск, Владивосток и Хабаровск.

#НОВОСТИ

При этом использовать билет нужно до 31 октября.

Стоимость билета в Москву стартует от 7 000 рублей, — а если билет туда и обратно — от 10 000 рублей.

В Санкт-Петербург можно купить билет за 7 800 рублей, туда-обратно от 13 000 рублей.

Кроме того, на самолетах авиакомпании «Аврора» есть возможность улететь со скидкой во Владивосток и Хабаровск.

Цена на билет до Владивостока стартует с 7000 рублей, а в обе стороны — от 10 000 рублей.

В Хабаровск перелет стоит 10 500 рублей минимум, с билетом обратно в Красноярск обойдется от 15 000 рублей.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярские рейсы «Аэрофлот» полностью перейдут в авиакомпанию «Россия» с 6 июня 2022.

Все приобретенные на рейсы из Красноярска после 6 июня билеты автоматически переоформят на «Россию».

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Без конвоя: Паша Цветомузыка дал показания по делу БыковаБез конвоя: Паша Цветомузыка дал показания по делу Быкова
  • Экс-директор ПИК «Офсет» Дмитрий Чакалов получил срок за растрату в особо крупномЭкс-директор ПИК «Офсет» Дмитрий Чакалов получил срок за растрату в особо крупном
  • Мэр Еремин отчитался о полученных доходах за 2021Мэр Еремин отчитался о полученных доходах за 2021
  • В ЗАТО Железногорск оштрафован магазин за продажу товара по завышенной ценеВ ЗАТО Железногорск оштрафован магазин за продажу товара по завышенной цене
  • В Октябрьском районе началось строительство новой дорогиВ Октябрьском районе началось строительство новой дороги
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.