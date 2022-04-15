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«Уральские авиалинии» запустят рейс Красноярск…Бишкек

«Уральские авиалинии» запустят рейс Красноярск…Бишкек
Иллюстрация: veved.ru

Первый рейс авиакомпании по маршруту Красноярск…Бишкек в сезоне состоится 20 апреля 2022.

#НОВОСТИ

Перевозчик запустит новый регулярный маршрут из Красноярска в Бишкек с периодичностью 1 раз в неделю, — сообщается на сайте международного аэропорта «Манас».

Самолет будет летать в столицу Киргизии и обратно по средам.

Расчетное время пути 3 ч 10 м.

Стоимость билета начинается от 7,8 тыс. рублей.

Сейчас в Бишкек из аэропорта «Красноярск» летает только авиакомпания Avia Traffic Company.

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Автор: Петр Савельев
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