«Уральские авиалинии» запустят рейс Красноярск…Бишкек
Первый рейс авиакомпании по маршруту Красноярск…Бишкек в сезоне состоится 20 апреля 2022.
Перевозчик запустит новый регулярный маршрут из Красноярска в Бишкек с периодичностью 1 раз в неделю, — сообщается на сайте международного аэропорта «Манас».
Самолет будет летать в столицу Киргизии и обратно по средам.
Расчетное время пути 3 ч 10 м.
Стоимость билета начинается от 7,8 тыс. рублей.
Сейчас в Бишкек из аэропорта «Красноярск» летает только авиакомпания Avia Traffic Company.
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