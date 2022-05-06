Компания «КрасАвиа» возобновляет рейсы из Красноярска в Нижневартовск

Уже с 1 июня летать из Красноярска в Нижневартовск можно будет два раза в неделю — по средам и субботам. Рейсы будут выполнять самолеты ATR 42-500. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Из Красноярска воздушное судно будет вылетать в 19:10, а прибывать в Нижневартовск в 20:00. Из Нижневартовска самолет вылетает в 20:50, прилетает в Красноярск в 01:30.

Стоимость билета на взрослого человека составит 6 120 рублей. Для молодежи и пенсионеров предусмотрены скидки, поэтому цена билета составит 2 тыс. рублей.

Отметим, на данный момент принято решение выполнять рейсы до сентября, однако, если направление окажется популярным, то полеты в Нижневаторвск продлят.

Ранее DK.RU рассказывал, что компания «Азмут» запустила из Красноярска прямые рейсы в Минеральные воды. Самолеты Sukhoi Superjet 100. летают средам и воскресеньям.

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