Компания «КрасАвиа» возобновляет рейсы из Красноярска в Нижневартовск
Уже с 1 июня летать из Красноярска в Нижневартовск можно будет два раза в неделю — по средам и субботам. Рейсы будут выполнять самолеты ATR 42-500. Время в пути составит 2 часа 50 минут.
Из Красноярска воздушное судно будет вылетать в 19:10, а прибывать в Нижневартовск в 20:00. Из Нижневартовска самолет вылетает в 20:50, прилетает в Красноярск в 01:30.
Стоимость билета на взрослого человека составит 6 120 рублей. Для молодежи и пенсионеров предусмотрены скидки, поэтому цена билета составит 2 тыс. рублей.
Отметим, на данный момент принято решение выполнять рейсы до сентября, однако, если направление окажется популярным, то полеты в Нижневаторвск продлят.
Ранее DK.RU рассказывал, что компания «Азмут» запустила из Красноярска прямые рейсы в Минеральные воды. Самолеты Sukhoi Superjet 100. летают средам и воскресеньям.
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