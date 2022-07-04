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«Перспективы отсутствуют»: NordStar закрыла подразделение в Санкт-Петербурге

«Перспективы отсутствуют»: NordStar закрыла подразделение в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: 2gis.ru

Красноярская авиакомпания NordStar с 1 июля закрыла обособленное подразделение в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор и совладелец перевозчика Леонид Мохов.

#НОВОСТИ

По его словам, закрыть подразделение пришлось из-за «полного переформатирования рынка в стране»:

«Перспективы развития авиаперевозок в Санкт-Петербурге для нашей авиакомпании на сегодняшний день и в обозримом будущем отсутствуют», — заявил Леонид Мохов.

Он отметил, что в течение многих лет авиакомпания старалась найти свой рынок в Санкт-Петербурге: пробовали открывать новые направления, ждали новые самолеты и более благоприятной обстановки для развития международной чартерной программы полетов.

Однако ничего из ожидаемого так и не случилось.

После закрытия подразделения в Санкт-Петербурге сотрудники уволены не будут — их готовы перевести на работу в другие города:

«Я всех принимаю в Красноярске и Домодедово», — подчеркнул Мохов.

Отметим, NordStar является бывшей дочкой компании «Норникель». О продаже авиакомпании действующему менеджменту предприятия «Норильский никель» сообщил 25 марта.

Тогда Мохов заявлял, что компания планирует развивать маршрутную сеть, а самостоятельный статус «позволяет это делать более эффективно».

Однако, как пишет РБК, есть и другая версия такого решения:

«Близкий к NordStar источник РБК объяснял продажу „Норникелем“ авиационной „дочки“ нежеланием горно-металлургической компании ассоциироваться с перевозчиком, эксплуатирующим импортные самолеты, принадлежащие западным лизинговым компаниям, — последние из-за санкций должны были расторгнуть договоры аренды и вернуть свою собственность, но российские власти, чтобы сохранить воздушный транспорт, запретили вылетать на таких самолетах за границу».

При этом, после смены собственника авиакомпания осталась базовым перевозчиком аэропорта Красноярска.

Напомним, контрольный пакет акций авиакомпании «Норникель» купил в 2003 году — тогда перевозчик назывался «Таймыр». По данным Росавиации, в 2021 году NordStar перевезла 1,2 млн пассажиров, заняв по этому показателю 15-е место в отрасли.

По итогам прошлого года перевозчик получил чистый убыток 808 млн руб., указано в отчетности компании.

Ранее DK.RU сообщал, что авиакомпания NordStar с 3 июля начнёт летать из Красноярска в Самару через Казань. Улететь можер будет один раз в неделю — по воскресеньям. Вылет из Красноярска в 16:00.

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Автор: Юлия Тарабан
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