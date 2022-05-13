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DDoS-атака: NordStar и другие авиакомпании подверглись нападению

DDoS-атака: NordStar и другие авиакомпании подверглись нападению
Иллюстрация: veved.ru

Хакеры атаковали сайты авиаперевозчиков NordStar, «Россия», «Аврора», АЛРОСА, «Ямал» и Smartavia.

#НОВОСТИ

Сайт NordStar на момент публикации этого материала не открывается. В ТГ-канале перевозчик сообщает, что проблем нет, просто

ведутся технические работы по улучшению функционала поиска и покупки авиабилетов🎫 Совсем скоро все ресурсы сайта будут вновь доступны с улучшенным функционалом» и советует по всем вопросам обращаться в контактный центр по телефону.

DDoS-атака: NordStar и другие авиакомпании подверглись нападению 1

Однако большинство других авиакомпаний проблему официально признали.

Так, представитель «России» пояснил РБК, что хакерской атаке подверглись не сами сайты авиакомпаний, а провайдер, который предоставляет интернет-услуги. Сейчас сайт открывается, но работает медленно.

Smartavia сообщила в ТГ-канале, что сайт недоступен.

В сообщении «Авроры» также говорится, что ее сайт недоступен «по техническим причинам».

Также не открывается сайт авиакомпании «Якутия».

«Ямал» официально сообщил о DDoS-атаке.

Сайт авиакомпании «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта. Специалисты работают над решением проблемы», — заявил авиаперевозчик.

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Автор: Петр Савельев
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