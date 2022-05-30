«Победа» прирастет рейсами на московском направлении
В первом месяце лета авиакомпания будет дополнительно летать в столицу четыре раза в неделю.
Авиакомпания «Победа» запускает дополнительные рейсы из Красноярска в Москву, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
Стартует полетная программа 11 июня 2022 года. Туда (в Москву) летать будут по понедельникам, вторникам, субботам (вылет в 09:15) и воскресеньям (вылет в 10:20), а обратно (в Красноярск) — по понедельникам, пятницам и воскресеньям (вылет в 23:55). Также будет еще один воскресный рейс с вылетом 01:10.
Стоимость перелета в одну сторону начинается от 4 799 руб., а туда и обратно — от 9 697 руб.
Последний рейс по этому расписанию состоится 28 июня 2022 года. После этой даты останутся только ежедневные рейсы, которые запланированы с 1 июня 2022 года и продлятся до 30 октября этого года.
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