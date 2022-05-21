NordStar устроила распродажу билетов на рейсы из Красноярска
NordStar запустила распродажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска, Москвы, Уфы, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Сочи.
Распродажа продлится по 27 мая 2022, скидка распространяется на полеты до 31 октября 2022.
Специальные тарифы доступны исключительно при покупке на сайте перевозчика.
Туристам из Красноярска билет Спб обойдется в 6,9 тыс. рублей, в Москву — 5,5 тыс. рублей.
Из Москвы с дисконтом можно улететь в Сочи, Махачкалу и Минеральные Воды — от 2,9 тыс. рублей, в Санкт-Петербург за 1,9 тыс. рублей.
Ранее ДК сообщал, что сейчас билеты с дисконтом из Красноярска и других городов распродает «Аэрофлот».
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