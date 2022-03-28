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NordStar останется базовым перевозчиков аэропорта Красноярска

NordStar останется базовым перевозчиков аэропорта Красноярска
Иллюстрация: vk.com/nordstar_airlines

Авиакомпания после смены собственника не планирует уходить из Красноярска или Норильска.

#НОВОСТИ
Авиакомпания Nordstar не заявляла о намерении отказаться от статуса базового перевозчика красноярского аэропорта, после смены собственников. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Компания по-прежнему остается базовым перевозчиком аэропорта. Никаких изменений в этом отношении нет», — сказали в порту.
Напомним, что NordStar ранее принадлежал «Норникелю». На выходных же металлурги продали авиакомпанию ее действующему менеджменту.
Как рассказал DK.RU председатель комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания Красноярского края Егор Васильев, власти не видят рисков сокращения полетных программ NordStar’а после смены собственника.
В нынешней ситуации структура компании [„Норникель“], ее активы, подвергаются реструктуризации, чтобы наиболее полно осуществлять деятельность и ее самой, и ее бывших подразделений. Для нас же важна социальная функция авиаперевозок из Красноярска и Норильска. Мы будем пристально следить за этим, но пока не видим предпосылок того, что NordStar перестанет работать в прежнем режиме», — сказал Васильев.
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Так власти намерены компенсировать последствия запрета на поставку бортов и запчастей, введенного из-за ситуации на Украине.

NordStar вернулся к допандемийным показателям пассажирских перевозок

За прошедший год количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании, увеличилось почти на четверть, а пассажирооборот — примерно на треть.

Азиатский драйвер для аэропорта

Красноярский аэропорт регулярно бьет рекорды пассажиропотока и получает различные звания. Однако задач перед менеджментом по-прежнему много. Главная — превратить воздушную гавань в полноценный хаб.

Автор: Петр Савельев
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