NordStar останется базовым перевозчиков аэропорта Красноярска

Авиакомпания после смены собственника не планирует уходить из Красноярска или Норильска.

Авиакомпания Nordstar не заявляла о намерении отказаться от статуса базового перевозчика красноярского аэропорта, после смены собственников. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Компания по-прежнему остается базовым перевозчиком аэропорта. Никаких изменений в этом отношении нет», — сказали в порту.

Напомним, что NordStar ранее принадлежал «Норникелю». На выходных же металлурги продали авиакомпанию ее действующему менеджменту.

Как рассказал DK.RU председатель комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания Красноярского края Егор Васильев, власти не видят рисков сокращения полетных программ NordStar’а после смены собственника.

В нынешней ситуации структура компании [„Норникель“], ее активы, подвергаются реструктуризации, чтобы наиболее полно осуществлять деятельность и ее самой, и ее бывших подразделений. Для нас же важна социальная функция авиаперевозок из Красноярска и Норильска. Мы будем пристально следить за этим, но пока не видим предпосылок того, что NordStar перестанет работать в прежнем режиме», — сказал Васильев.

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NordStar вернулся к допандемийным показателям пассажирских перевозок

За прошедший год количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании, увеличилось почти на четверть, а пассажирооборот — примерно на треть.

Азиатский драйвер для аэропорта

Красноярский аэропорт регулярно бьет рекорды пассажиропотока и получает различные звания. Однако задач перед менеджментом по-прежнему много. Главная — превратить воздушную гавань в полноценный хаб.