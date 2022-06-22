NordStar полетит из Красноярска в Самару. Через Казань
Раньше в эти города из Красноярска летали лишь самолеты малой вместимости. Теперь полетит и Boeing 737.
3 июля 2022 года стартует первый рейс по маршруту Красноярск — Казань — Самара авиакомпании NordStar, сообщили в красноярском аэропорту.
Летать будут один раз в неделю — по воскресеньям. Вылет из Красноярска в 16:00.
Стоянка в Казани составит один час.
Стоимость билетов до Самары начинается от 10 800 рублей в одну сторону и 21 600 рублей туда и обратно. Желающим лететь лишь до Казани придется платить лишь немногим меньше — 10 185 и 20 370 рублей соответственно.
На направление поставлен Boeing 737-800.
До этого в Самару из Красноярска можно было улететь только на ЯК-42 авиакомпании «КрасАвиа», а в Казань — на Bombardier CRJ 200 перевозчика «ЮВТ Аэро».
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