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NordStar полетит из Красноярска в Самару. Через Казань

NordStar полетит из Красноярска в Самару. Через Казань
Автор фото: Ольга Крит. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Раньше в эти города из Красноярска летали лишь самолеты малой вместимости. Теперь полетит и Boeing 737.

#НОВОСТИ
3 июля 2022 года стартует первый рейс по маршруту Красноярск — Казань — Самара авиакомпании NordStar, сообщили в красноярском аэропорту.
 
Летать будут один раз в неделю — по воскресеньям. Вылет из Красноярска в 16:00.
Стоянка в Казани составит один час.
 
Стоимость билетов до Самары начинается от 10 800 рублей в одну сторону и 21 600 рублей туда и обратно. Желающим лететь лишь до Казани придется платить лишь немногим меньше — 10 185 и 20 370 рублей соответственно.
 
На направление поставлен Boeing 737-800.
 
До этого в Самару из Красноярска можно было улететь только на ЯК-42 авиакомпании «КрасАвиа», а в Казань — на Bombardier CRJ 200 перевозчика «ЮВТ Аэро».
 
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Автор: Петр Савельев
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