«Россия» полетит из Красноярска в два киргизских города

Полетные программы стартуют в середине июня и продлятся до конца действия летнего расписания.

Авикомпания «Россия» запускает рейсы из Красноярска в Бишкек и Ош, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Первый полет в Ош состоится 13 июня. Далее компания в этот город будет летать по понедельникам, средам и пятницам (вылет в 22:25), а обратно — по вторникам, четвергам и субботам (вылет в 00:25).

В Бишкек «Россия» полетит 14 июня, но это будет единичный рейс. Регулярные же стартуют с 18 июня. Туда летать будут по вторникам, субботам и воскресеньям (вылет в 20:55), а обратно — по понедельникам, средам и воскресеньям (вылет в 00:40).

На оба направления поставлены самолеты Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95).

Полеты продлятся до конца октября этого года.

Помимо «России» на бишкекское направление (из Красноярска) пока не заявилась ни одна другая авиакомпания. А вот в Ош летом этого года будут также летать Avia Traffic Company, NordWind и «Уральские авиалинии».

Читайте также:

AZUR air запускает эксклюзивный бизнес-джет в Турцию из Красноярска Авиакомпания AZUR air расширяет свою эксклюзивную полетную программу на самолете бизнес-класса Black Jet.

Аэропорт Красноярска получил «Крылья России»

Награду присудили по итогам голосования пассажиров. Это уже седьмая премия, которую получил аэропорт.

Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике

Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в 2022.