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«Россия» полетит из Красноярска в два киргизских города

«Россия» полетит из Красноярска в два киргизских города
Иллюстрация: t.me/kja_inform

Полетные программы стартуют в середине июня и продлятся до конца действия летнего расписания.

#НОВОСТИ
Авикомпания «Россия» запускает рейсы из Красноярска в Бишкек и Ош, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
 
Первый полет в Ош состоится 13 июня. Далее компания в этот город будет летать по понедельникам, средам и пятницам (вылет в 22:25), а обратно — по вторникам, четвергам и субботам (вылет в 00:25).
 
В Бишкек «Россия» полетит 14 июня, но это будет единичный рейс. Регулярные же стартуют с 18 июня. Туда летать будут по вторникам, субботам и воскресеньям (вылет в 20:55), а обратно — по понедельникам, средам и воскресеньям (вылет в 00:40).
 
На оба направления поставлены самолеты Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95).
 
Полеты продлятся до конца октября этого года.
 
Помимо «России» на бишкекское направление (из Красноярска) пока не заявилась ни одна другая авиакомпания. А вот в Ош летом этого года будут также летать Avia Traffic Company, NordWind и «Уральские авиалинии».
 
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Автор: Петр Савельев
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