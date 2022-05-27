AZUR air запускает эксклюзивный бизнес-джет в Турцию из Красноярска

Авиакомпания AZUR air расширяет свою эксклюзивную полетную программу на самолете бизнес-класса Black Jet.

AZUR air в летнем сезоне-2022 будет выполнять рейсы на турецкий курорт Бодрум на самолете Boeing 757-200 в специальной черной ливрее — Black Jet — не только из столицы России, но также из столиц других регионов — Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод.

Boeing 757-200 Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса. Пассажирам предлагается экстраординарный сервис — просторные и полностью откидывающиеся кресла оснащены лампой для чтения, электрическими и USB розетками.

Пассажирам предоставляется дорожный набор — мягкое одеяло, подушки для шеи и поясницы и маска для сна.

Во салоне самолета предлагается питание по ресторанному меню, собранное из изысканных блюд и широкий ассортимент напитков по барной карте.

Программа Black Jet начнется из Красноярска — 31 мая, стоимость билетов в одну сторону начинается от 77 тыс. рублей

Пассажиры Black Jet имеют возможность, в числе прочего, отправиться на отдых в отель Lujo Bodrum 5* по программе FLY & STAY.

Стоимость такого тура в отель Lujo на двоих в номере family corner terrace suite из Красноярска начинается от 909 тыс. рублей на 9 ночей.

Туры можно приобрести у российских туроператоров.

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