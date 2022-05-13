Nordwind вернет регулярные рейсы из Красноярска в Сочи

Сейчас компания совершает разовые рейсы между этими городами, но с начала июня начнет летать на постоянной основе.

Авиакомпания Nordwind вернется к регулярным полетам между Красноярском и Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

В связи с возрастающим спросом на внутренние перелеты, в весенне-летнем сезоне авиакомпания Nordwind продолжает активно наращивать маршрутную программу полетов по [сочинскому] направлению», — сказано в сообщении.

Других деталей компания не приводит. Однако, судя по расписанию красноярского аэропорта, полеты возобновятся 5 июня 2022 года. Всего будет четыре рейса в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Красноярска в 10:40. Прилет в Сочи в 12:05. Обратные рейсы будут стартовать в 23:20, а приземлятся в 08:45.

Продлится полетная программа до конца октября 2022 года.

Справедливости ради, стоит отметить, что Nordwind и сейчас летает между Красноярском и Сочи, но это сплошь рейсы «одного дня» — возможно, чартеры (оперативно связаться с компанией или аэропортом не удалось).

Помимо «Северного ветра» на сочинском направлении сейчас работает только «Аэрофлот», совершая шесть рейсов в неделю. В конце мая — начале июня их перечень пополнится еще четырьмя. Тогда же в Сочи собирается полететь NordStar.

Читайте также:

Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в 2022.

Авиакомпания «Россия» приземлит в Красноярске свое подразделение В частности, «Россия» планирует расширить маршрутную сеть из Красноярска. Речь как о межрегиональных, так и о международных полетах.