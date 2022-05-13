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Nordwind вернет регулярные рейсы из Красноярска в Сочи

Nordwind вернет регулярные рейсы из Красноярска в Сочи
Иллюстрация: vk.com/nord_wind_airlines

Сейчас компания совершает разовые рейсы между этими городами, но с начала июня начнет летать на постоянной основе.

#НОВОСТИ
Авиакомпания Nordwind вернется к регулярным полетам между Красноярском и Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
В связи с возрастающим спросом на внутренние перелеты, в весенне-летнем сезоне авиакомпания Nordwind продолжает активно наращивать маршрутную программу полетов по [сочинскому] направлению», — сказано в сообщении.
Других деталей компания не приводит. Однако, судя по расписанию красноярского аэропорта, полеты возобновятся 5 июня 2022 года. Всего будет четыре рейса в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
 
Вылет из Красноярска в 10:40. Прилет в Сочи в 12:05. Обратные рейсы будут стартовать в 23:20, а приземлятся в 08:45.
Продлится полетная программа до конца октября 2022 года.
 
Справедливости ради, стоит отметить, что Nordwind и сейчас летает между Красноярском и Сочи, но это сплошь рейсы «одного дня» — возможно, чартеры (оперативно связаться с компанией или аэропортом не удалось).
 
Помимо «Северного ветра» на сочинском направлении сейчас работает только «Аэрофлот», совершая шесть рейсов в неделю. В конце мая — начале июня их перечень пополнится еще четырьмя. Тогда же в Сочи собирается полететь NordStar.
 
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Автор: Петр Савельев
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