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Nordwind начнет летать между Красноярском и Питером

Nordwind начнет летать между Красноярском и Питером
Иллюстрация: vk.com/nord_wind_airlines

В сторону культурной столицы «Северный ветер» задует в конце июня.

#НОВОСТИ
Авиакомпания Nordwind с 21 июня 2022 года открывает полеты между Красноярском и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
 
Стартует полетная программа с рейса Санкт-Петербург — Красноярск. По этому маршруту компания будет летать по вторникам и пятницам.
Обратные рейсы — из Красноярска в Санкт-Петербург — будут совершать на следующий день, т.е. по средам и субботам соответственно.
Среднее время в пути составит чуть более пяти часов.
 
На маршруте будут работать воздушные суда Airbus A321 neo. Цены билетов начинаются от 5 488 руб. (в одну сторону) и от 11 026 руб. (туда и обратно).
 
До этого Nordwind из Красноярска летал только в Москву, Ош и Сочи.
 
Также в Северную Пальмиру из Красноярска напрямую можно улететь авиакомпаниями NordStar и «Россия».
 
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Часть рейсов уже стартовала. Остальные подтянутся чуть позже.

Автор: Петр Савельев
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