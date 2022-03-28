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NordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственника

NordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственника
Иллюстрация: vk.com/nordstar_airlines

Авиакомпания больше не входит в группу «Норникель», но останется базовым перевозчиком Норильска.

#НОВОСТИ
У NordStar’а сменился собственник: ранее владевший ей «Норникель» продал предприятие действующему менеджменту авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В текущей ситуации „Норникель“ сосредотачивает свои усилия на основной деятельности — производстве и продаже цветных и драгоценных металлов», — прокомментировал сделку старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.
Конечная цена, на которой сошлись стороны, не называется. Однако известно, что уставный капитал компании чуть больше 1 млрд рублей.
 
Как уточнил Дубовицкий, главным условием сделки является полное сохранение полетной программы.
Нам важно сохранить надежное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой. Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании: обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение летной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск», — сказал он.
В NordStar’е рассказали, что самостоятельный статус позволит авиаторам более эффективно развивать маршрутную сеть — без привязки к материнской компании и региону.
Тем не менее, мы по-прежнему остаемся базовым авиаперевозчиком аэропорта Норильска и будем выполнять все наши обязательства, обеспечивая надежное, доступное и бесперебойное авиасообщение между Норильском и крупнейшими российскими городами», — заверил генеральный директор NordStar’а Леонид Мохов.
Останется ли авикомпания базовым перевозчиком красноярского аэропорта, пока неизвестно. Новый список акционеров и их доли, также не сообщаются.
 
Каких финансовых показателей добилась компания в 2021 году, пока неизвестно. Однако в пандемийном 2020-м ее выручка сократилась на 3,7 млрд рублей — до 11,2 млрд. Расходы же составили 13,1 млрд рублей. Таким образом по году компания показала убыток в 1,8 млрд.
 
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За прошедший год количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании, увеличилось почти на четверть, а пассажирооборот — примерно на треть.

NordStar стал лучшей авиакомпанией по транспортной безопасности

Такую награду перевозчик получает уже в третий раз. Эксперты высоко оценили квалификацию персонала и соответствующее оснащение компании.

Азиатский драйвер для аэропорта

Красноярский аэропорт регулярно бьет рекорды пассажиропотока и получает различные звания. Однако задач перед менеджментом по-прежнему много. Главная — превратить воздушную гавань в полноценный хаб.

Автор: Петр Савельев
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