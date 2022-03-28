NordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственника

Авиакомпания больше не входит в группу «Норникель», но останется базовым перевозчиком Норильска.

У NordStar’а сменился собственник: ранее владевший ей «Норникель» продал предприятие действующему менеджменту авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В текущей ситуации „Норникель“ сосредотачивает свои усилия на основной деятельности — производстве и продаже цветных и драгоценных металлов», — прокомментировал сделку старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Конечная цена, на которой сошлись стороны, не называется. Однако известно, что уставный капитал компании чуть больше 1 млрд рублей.

Как уточнил Дубовицкий, главным условием сделки является полное сохранение полетной программы.

Нам важно сохранить надежное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой. Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании: обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение летной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск», — сказал он.

В NordStar’е рассказали, что самостоятельный статус позволит авиаторам более эффективно развивать маршрутную сеть — без привязки к материнской компании и региону.

Тем не менее, мы по-прежнему остаемся базовым авиаперевозчиком аэропорта Норильска и будем выполнять все наши обязательства, обеспечивая надежное, доступное и бесперебойное авиасообщение между Норильском и крупнейшими российскими городами», — заверил генеральный директор NordStar’а Леонид Мохов.

Останется ли авикомпания базовым перевозчиком красноярского аэропорта, пока неизвестно. Новый список акционеров и их доли, также не сообщаются.

Каких финансовых показателей добилась компания в 2021 году, пока неизвестно. Однако в пандемийном 2020-м ее выручка сократилась на 3,7 млрд рублей — до 11,2 млрд. Расходы же составили 13,1 млрд рублей. Таким образом по году компания показала убыток в 1,8 млрд.

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