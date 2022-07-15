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Из Красноярска в Тюмень открылось новое авианаправление. А что там интересного?

Из Красноярска в Тюмень открылось новое авианаправление. А что там интересного?
Иллюстрация: Яндекс

С 22 июля авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Красноярска в Тюмень. Самолеты Superjet 100 будут летать 5 раз в неделю. Рассказываем, что там можно увидеть и как провести отпуск.

#НОВОСТИ

Из Красноярска самолеты будут летать по понедельникам (вылет в 9:55, прилёт в 10:45), вторникам и средам (вылет в 23:25, прилёт в 00:10 следующего дня), пятницам (вылет в 23:50, прилёт в 00:35 следующего дня) и воскресеньям (вылет в 10:50, прилёт в 11:40).

Улететь из Тюмени в Красноярск можно будет по понедельникам (вылет в 11:45, прилёт в 16:20), средам и четвергам (вылет в 1:35, прилёт в 6:05), субботам (вылет в 1:50, прилёт в 6:35) и воскресеньям (вылет в 12:40, прилёт в 17:30). Время указано везде местное.

Сколько стоит

Стоимость билета в оба направления стартует от 18 040 рублей. Багаж включен.

Зачем нам в Тюмень

Тюмень — остаточно интересное туристическое направление. Здесь много исторических и  архитектурных достопримечательностей. Красивая набережная, парки и скверы (Ива-парк, Японский сад) интересные музеи (музей Словцова). Есть собственная пешеходная улица с фонтанами и фотозонами.  

Из Красноярска в Тюмень открылось новое авианаправление. А что там интересного? 1

В Тюмени есть аквапарк «ЛетоЛето» и крупный зоопарк «Сосновый бор».

Многих привлекают сюда горячие источники.  Термальные воды Тюмени имеют природное происхождение и отличаются уникальным составом, который благотворно влияет на здоровье и способствует омоложению.

Из Красноярска в Тюмень открылось новое авианаправление. А что там интересного? 2

Автор: Петр Савельев
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