«ВодоходЪ» скорректировал маршрут «Енисейской экспедиции». Из-за обмелевшего Енисея

Компания «ВодоходЪ» сообщила о том, что вынуждена скорректировать маршрут «Енисейской экспедиции», которая пройдет на теплоходе «Максим Горький».

Так, участники экспедиции первую ночь в Красноярске проведут не на теплоходе, как планировалось ранее, а в комфортабельном отеле в центре Красноярска.

Теплоход «Максим Горький» 5* будет ожидать гостей 19 июля в Енисейске, куда туристов доставят на комфортабельном автобусе после экскурсий по Красноярску.

При этом все точки посещения и экскурсионная программа экспедиции сохраняются в полном объеме.

В компании отметили, что внести корректирвоки в тур пришлось из-за погодных условий:

«В этом сезоне текущий уровень притока воды в Саяно-Шушенское водохранилище оценен как самый минимальный за весь период наблюдений с 1936 года. В связи с этим уровень воды в Верхнем Енисее критически минимальный для безопасного судоходства и до 5 августа 2022 г. введено ограничение при прохождении участка от Красноярска до устья Ангары», — сообщили в компании.

Там добавили, что с 20 июля вся программа экспедиционного круиза будет проводиться штатно без изменений, и путешествие по сибирским городам будет продолжено по воде.

На вопрос редакции DK.RU, начали ли туристы сдавать билеты, и, если да, то в каком количестве, в «Водоходе» не ответили, но судя по сайту, свободных мест на ближайшую экспедицию нет.

Напомним, «Енисейская экспедиция» стартует 18 июля. Завершится тур 28 июля.

Напомним, цена билета на 11-дневный круиз по маршруту Красноярск — Дудинка стартует от 600 тыс. рублей.

Ранее DK.RU сообщал, что «Водоходъ» распродал почти все места на круизы по Енисею.

В этом году компания проведет 11 круизов. Их продолжительность составляет 4-11 дней.

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