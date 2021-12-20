«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех

Максимальная стоимость участия в таком туре теперь превышает 1 млн рублей. Хотя минимальная цена (и не только в этом круизе), пусть незначительно, но снизилась.

Круизный оператор «ВодоходЪ» открыл продажи туров по Енисею на теплоходе «Максим Горький». Предложение опубликовано на сайте компании.

В 2022 году оператор планирует провести 10 таких туров:

четыре по маршруту Красноярск—Енисейск—Галанино—Красноярск, четыре дня;

три по маршруту Красноярск—Бахта—Красноярск, восемь — девять дней;

три по маршруту Красноярск-Дудинка, 10 — 11 дней.

Минимальная цена участия в первом из них составляет 57,5 тысяч рублей, во втором — 192,4 тысячи рублей, а в третьем — 375,1 тысячи рублей. Примечательно, что в первом и в последнем случае стоимость тура чуть снизилась по отношении к тому, что было в 2021-м — на 1,5 тысячи и 4,6 тысячи рублей. А вот максимальная цена участия в круизе из Красноярска в Дудинку увеличилась с 813,3 тысячи рублей до 1,017 млн (+25%).

В следующем году «Максим Горький» начнет свою навигацию 19 мая — он отправится в круиз выходного дня по маршруту Красноярск—Енисейск—Галанино—Красноярск. Первое путешествие до Бахты и обратно стартует 27 мая. А в первое плавание до Дудинки теплоход пустится 5 июня. Закончится круизный сезон 2022 года для «Водохода» четырехдневным туром в начале октября.

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