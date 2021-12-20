«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
Максимальная стоимость участия в таком туре теперь превышает 1 млн рублей. Хотя минимальная цена (и не только в этом круизе), пусть незначительно, но снизилась.
- четыре по маршруту Красноярск—Енисейск—Галанино—Красноярск, четыре дня;
- три по маршруту Красноярск—Бахта—Красноярск, восемь — девять дней;
- три по маршруту Красноярск-Дудинка, 10 — 11 дней.
25 ноября в салоне «Филателия» с 10.00 до 19.00 пройдет специальное гашение двух почтовых марок уникальным штемпелем, посвященным туризму в Арктической зоне России.
«Озеро Виви» и «Река Бахта» — в Красноярском крае создадут два природных заказника
Два новых природных заказника создадут в Красноярском крае — «Озеро Виви» и «Река Бахта», — сообщил министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.
На Торгашинском хребте открыли самую длинную лестницу в России
Лестница насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута – 1200 метров, перепад высот – 240 метров. Она начинается на территории лагеря «Гренада».