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На Торгашинском хребте открыли самую длинную лестницу в России

На Торгашинском хребте открыли самую длинную лестницу в России
Автор фото: Денис Шилов. Иллюстрация: www.krskstate.ru

Лестница насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута – 1200 метров, перепад высот – 240 метров. Она начинается на территории лагеря «Гренада».

#НОВОСТИ

Таким образом лестница связала Торгашинский хребет и Красноярские столбы, для удобства посетителей до «Гренады» продлили автобусный маршрут №37. Вход на лестницу с территории лагеря работает с 8.00 до 22.00.

Новый туристический объект открыли губернатор края Александр Усс и руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, на Торгашинском хребте планируется уже следующем году установить малые архитектурные формы и обустроить видовые площадки на маршруте от скалы Арка до Красного гребня.

Финансово проект поддержала золотодобывающая компания «Полюс».

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Автор: Петр Савельев
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