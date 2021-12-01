На Торгашинском хребте открыли самую длинную лестницу в России
Лестница насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута – 1200 метров, перепад высот – 240 метров. Она начинается на территории лагеря «Гренада».
Таким образом лестница связала Торгашинский хребет и Красноярские столбы, для удобства посетителей до «Гренады» продлили автобусный маршрут №37. Вход на лестницу с территории лагеря работает с 8.00 до 22.00.
Новый туристический объект открыли губернатор края Александр Усс и руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина.
Как сообщает пресс-служба краевой администрации, на Торгашинском хребте планируется уже следующем году установить малые архитектурные формы и обустроить видовые площадки на маршруте от скалы Арка до Красного гребня.
Финансово проект поддержала золотодобывающая компания «Полюс».
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