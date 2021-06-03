В Красноярске построят лестницу за 47 млн рублей

Минтуризма Красноярского края объявила тендер на поиск подрядчика на строительство «самой длинной» лестницы в России за 47 млн рублей.

Начальная цена контракта составляет 47,057 млн рублей, финансирование – региональный бюджет.

Лестница от санатория «Гренада» до вершины Торгашинского хребта должна стать самой длинной в России. Ее длина составит более 1 км, лестница должна состоять из 1 668 ступеней. Кроме того, согласно контракту, перила лестницы должны быть выполнены из лиственницы.

В стоимость проекта также включены и работы по благоустройству. Зоны отдыха будут дополнены лавочками и габионами, смотровая площадка на Торгашинском хребте будет покрыта тротуарной плиткой. В перила планируется вмонтировать светодиодную ленту.

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