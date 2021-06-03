В Красноярске построят лестницу за 47 млн рублей
Минтуризма Красноярского края объявила тендер на поиск подрядчика на строительство «самой длинной» лестницы в России за 47 млн рублей.
Начальная цена контракта составляет 47,057 млн рублей, финансирование – региональный бюджет.
Лестница от санатория «Гренада» до вершины Торгашинского хребта должна стать самой длинной в России. Ее длина составит более 1 км, лестница должна состоять из 1 668 ступеней. Кроме того, согласно контракту, перила лестницы должны быть выполнены из лиственницы.
В стоимость проекта также включены и работы по благоустройству. Зоны отдыха будут дополнены лавочками и габионами, смотровая площадка на Торгашинском хребте будет покрыта тротуарной плиткой. В перила планируется вмонтировать светодиодную ленту.
По теме
-
Красноярцы жалуются на высокую активность клещей
В текущем году отмечается повышенная активность клещей, только за прошедшую неделю 1356 жителей обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы.16.05.2021Новости ДККрасноярск
-
«Билет за 3 млн» - самый дорогой поезд в России пройдет через Красноярск
Стоимость билета на него чуть-чуть не доходит до 3 млн рублей. Это туристический проект РЖД, рассчитанный на иностранцев. В люксовом поезде придется прожить почти месяц с перерывами на экскурсии.20.04.2021Новости ДККрасноярск
-
Музей GEOS снова открывает бесплатные геологические экскурсии
Геологические экскурсии по окрестностям Красноярска проводились в прошлом году, с августа по ноябрь, в них приняли участие 412 человек. В этом году музей начинает «полевой сезон» в марте.15.03.2021Новости ДККрасноярск