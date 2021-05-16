Красноярцы жалуются на высокую активность клещей
В текущем году отмечается повышенная активность клещей, только за прошедшую неделю 1356 жителей обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы.
По данным Роспотребнадзора края, с начала мая случаи присасывания клещей зафиксированы на всей территории Красноярского края. Треть зарегистрированных случаев произошли с детьми.
Зарегистрировано 11 случаев предварительного диагноза КВЭ (клещевого вирусного энцефалита) среди жителей края, в том числе девять — у жителей Красноярска. На контрольных пунктах наблюдений численность клещей составляет 71 экз/км в заповеднике Столбы и 30 экз/км в районе станции Снежница», — сообщает Роспотребнадзор.