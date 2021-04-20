«Билет за 3 млн» - самый дорогой поезд в России пройдет через Красноярск

Стоимость билета на него чуть-чуть не доходит до 3 млн рублей. Это туристический проект РЖД, рассчитанный на иностранцев. В люксовом поезде придется прожить почти месяц с перерывами на экскурсии.

Российские железные дороги запустили круизный поезд Москва-Владивосток-Москва, сообщили в РЖД Тур.

Вас ждет путешествие мечты через всю Россию, по БАМу и Транссибу на турпоезде класса «Люкс». А также - авторские экскурсии, гастрономическое дегустации, новые открытия великой России», - сказано в описании поездки.

Ближайший такой тур стартует 1 июля 2021 года и продлиться 26 дней. За этом время пассажиры проедут по маршруту:

Москва - Кунгур - Тобольск - Омск - Новосибирск - Красноярск - Столбы - Иркутск - Кругобайкальская ж/д - Озеро Байкал - Улан-Удэ - Космодром Восточный - Биробиджан - Хабаровск - Владивосток (2 Дня) - Хабаровск - Биробиджан - Восточный - Тында – Ларба - Новая Чара – Куанда - Таксимо - Северо-Муйский тоннель – Кюхельб - Ангоя - Северобайкальск (2 Дня) - Озеро Байкал (2 Дня) – Кунерма – Ния - Звездная - Братск - Томск - Большеречье - Тобольск - Екатеринбург - Сарапул - Бураново - Ижевск - Муром – Москва.

В каждом из мест назначения запланирована стоянка на 1-2 дня с экскурсиями по городу и местным достопримечательностям. Так в Красноярске пассажиров ждет автобусная экскурсия по городу, обед в ресторане и путешествие на «Столбы» (через «Бобровый лог», подъем на канатке).

Жить путешественникам предлагается в люксовых купе (в некоторых из них есть даже собственный туалет и душ), а питаться в вагоне ресторане.

Стоимость тура варьируется от 1,35 млн рублей до 2,93 млн в зависимости он класса купе (самый дорогой) «президентский люкс плюс». В стоимость включены: размещение в купе, выбранной категории, проезд на поезде по маршруту, экскурсионная программа (включая входные билеты), питание по программе, размещение во Владивостоке (одна ночь) и напитки с доставкой (чай, кофе, соки, вода, алкоголь).

Как говорят в «РЖД Тур», примерно треть заявленной стоимости – это плата за экскурсионную программу и питание. К тому же поезд рассчитан всего на 65-100 пассажиров, а обслуживать его будет бригада из 30 человек.

Плюс локомотивы, маневровые, вокзальные стоянки и обслуживание. К тому же, если бы границы России были открыты и в поезде ехали бы иностранные путешественники, то билеты были бы в 2-2,5 раза дороже», - рассказали в компании.

На самом деле, стоимость этого путешествия как минимум в 2-2,5 раза ниже, чем была бы, если бы границы России были открыты и в поезде ехали бы иностранные путешественники.