Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.04
76,01
91,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Билет за 3 млн» - самый дорогой поезд в России пройдет через Красноярск

Интерьер вагона Императорский из состава поезда «Золотой орел»
Интерьер вагона Императорский из состава поезда «Золотой орел». Иллюстрация: РЖД

Стоимость билета на него чуть-чуть не доходит до 3 млн рублей. Это туристический проект РЖД, рассчитанный на иностранцев. В люксовом поезде придется прожить почти месяц с перерывами на экскурсии.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Российские железные дороги запустили круизный поезд Москва-Владивосток-Москва, сообщили в РЖД Тур.
Вас ждет путешествие мечты через всю Россию, по БАМу и Транссибу на турпоезде класса «Люкс». А также - авторские экскурсии, гастрономическое дегустации, новые открытия великой России», - сказано в описании поездки.
Ближайший такой тур стартует 1 июля 2021 года и продлиться 26 дней. За этом время пассажиры проедут по маршруту:
 
Москва - Кунгур - Тобольск - Омск - Новосибирск - Красноярск - Столбы - Иркутск - Кругобайкальская ж/д - Озеро Байкал - Улан-Удэ - Космодром Восточный - Биробиджан - Хабаровск - Владивосток (2 Дня) - Хабаровск - Биробиджан - Восточный - Тында – Ларба - Новая Чара – Куанда - Таксимо - Северо-Муйский тоннель – Кюхельб - Ангоя - Северобайкальск (2 Дня) - Озеро Байкал (2 Дня) – Кунерма – Ния - Звездная - Братск - Томск - Большеречье - Тобольск - Екатеринбург - Сарапул - Бураново - Ижевск - Муром – Москва.
 
В каждом из мест назначения запланирована стоянка на 1-2 дня с экскурсиями по городу и местным достопримечательностям. Так в Красноярске пассажиров ждет автобусная экскурсия по городу, обед в ресторане и путешествие на «Столбы» (через «Бобровый лог», подъем на канатке).
 
Жить путешественникам предлагается в люксовых купе (в некоторых из них есть даже собственный туалет и душ), а питаться в вагоне ресторане.
 
Стоимость тура варьируется от 1,35 млн рублей до 2,93 млн в зависимости он класса купе (самый дорогой) «президентский люкс плюс». В стоимость включены: размещение в купе, выбранной категории, проезд на поезде по маршруту, экскурсионная программа (включая входные билеты), питание по программе, размещение во Владивостоке (одна ночь) и напитки с доставкой (чай, кофе, соки, вода, алкоголь).
 
Как говорят в «РЖД Тур», примерно треть заявленной стоимости – это плата за экскурсионную программу и питание. К тому же поезд рассчитан всего на 65-100 пассажиров, а обслуживать его будет бригада из 30 человек.
Плюс локомотивы, маневровые, вокзальные стоянки и обслуживание. К тому же, если бы границы России были открыты и в поезде ехали бы иностранные путешественники, то билеты были бы в 2-2,5 раза дороже», - рассказали в компании.
На самом деле, стоимость этого путешествия как минимум в 2-2,5 раза ниже, чем была бы, если бы границы России были открыты и в поезде ехали бы иностранные путешественники.
 
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделеКрасноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделе
  • Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублейИтоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей
  • «Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»«Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»
  • Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсоветеСтало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете
  • Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрееТовары в Красноярском крае стали дорожать быстрее
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.