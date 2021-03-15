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Музей GEOS снова открывает бесплатные геологические экскурсии

Музей GEOS снова открывает бесплатные геологические экскурсии
Иллюстрация: музей GEOS

Геологические экскурсии по окрестностям Красноярска проводились в прошлом году, с августа по ноябрь, в них приняли участие 412 человек. В этом году музей начинает «полевой сезон» в марте.

#НОВОСТИ

Участники экскурсий уже искали самоцветы на берегах Качи, собирали грибы по пути на Голубую горку и Такмак и изучали основание скульптурной композиции «Белая лошадь».

Этой весной GEOS предлагает новое направление: поход на Сиенитовый карьер и Китайскую стенку. Экскурсоводы расскажут, из-за каких геологических процессов и в какое время сформировались скалы национального парка «Столбы», об экологии места и истории столбизма – уникального общественного движения, ставшего и видом спорта, и образом жизни.

Протяжённость экскурсии — около 10 км (от остановки), продолжительность - 4 часа. Термос и перекус просят взять с собой. Также понадобится удобная спортивная одежда для активного отдыха, зимняя нескользкая обувь, можно прихватить и трекинговые палки. Перед походом все участники пройдут инструктаж.

Кстати, у каждого есть возможность превратить одним движением руки геологический поход в экологический: просто возьмите с собой пакет, в который по дороге вы будете складывать неразлагающийся мусор», - напоминают в музее.

Экскурсии состоятся 27 марта (суббота) и 3 апреля (суббота), записаться можно по телефону 8 (391) 252-29-46 или 8 (923) 279-40-62.

 

Автор: Петр Савельев
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