Музей GEOS снова открывает бесплатные геологические экскурсии

Геологические экскурсии по окрестностям Красноярска проводились в прошлом году, с августа по ноябрь, в них приняли участие 412 человек. В этом году музей начинает «полевой сезон» в марте.

Участники экскурсий уже искали самоцветы на берегах Качи, собирали грибы по пути на Голубую горку и Такмак и изучали основание скульптурной композиции «Белая лошадь».

Этой весной GEOS предлагает новое направление: поход на Сиенитовый карьер и Китайскую стенку. Экскурсоводы расскажут, из-за каких геологических процессов и в какое время сформировались скалы национального парка «Столбы», об экологии места и истории столбизма – уникального общественного движения, ставшего и видом спорта, и образом жизни.