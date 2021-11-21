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«Озеро Виви» и «Река Бахта» — в Красноярском крае создадут два природных заказника

«Озеро Виви» и «Река Бахта» — в Красноярском крае создадут два природных заказника
Иллюстрация: nat-geo.ru

Два новых природных заказника создадут в Красноярском крае — «Озеро Виви» и «Река Бахта», — сообщил министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.

#НОВОСТИ

Данный проект обсуждался на заседании краевого совета по подготовке предложений в сфере охраны и использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов.

В Красноярском крае стремительно повышается инвестиционная активность, свою деятельность здесь разворачивают все больше компаний, интенсивно развивается туризм. Все это влечет за собой дополнительную антропогенную нагрузку на нашу природу. Создание особо охраняемых природных территорий — это эффективный инструмент защиты окружающей среды, поэтому в крае в ближайшее время появится еще два заказника», - сфрмулировал тенденцию Александр Усс, губернатор субъекта федерации.

Заказник «Озеро Виви», площадью 203 тыс. га, расположен в юго-западной части плато Путорана и северных отрогах плато Сыверма, включает бассейн оз. Виви и одноименную реку. На этой территории расположены места обитания боровой дичи и редких видов птиц, зимовок лося, пути миграции дикого северного оленя. В озере и реке нерестятся около 40 видов рыб.

В Туруханском районе на площади 27,3 тыс. га в 2022 году планируется создать заказник «Река Бахта». Там обитают 19 видов рыб, 160 видов зверей и птиц, включая 14 видов животных, включенных в красные книги региона и страны.

По данным министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, на территории региона уже действует около 40 природных заказников.

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Автор: Петр Савельев
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